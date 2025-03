"Pronto decidiré mi futuro"

Wojciech Szczesny aprovechó una entrevista en la plataforma Eleven Sports para comentar la actualidad que le rodea. El meta polaco aseguró sentirse feliz con el momento que atraviesa en el club azulgrana y no dudó en afrontar el delicado tema de su futuro a la finalización del contrato este próximo 30 de junio.

Szczesny también tuvo unas curiosas palabras minutos después de la gran victoria del Barça en el Metropolitano. El portero, consciente del desenlace del encuentro liguero y de la eliminación del conjunto de Simeone de la Champions League, quiso enviar una pequeña dedicatoria. "Logramos esta victoria y estamos contentos, pero es verdad que siento algo de pena por el rival. En este deporte hay que ser osados. El fútbol es brutal y se notó que al Atlético le faltó fuerza al final", apuntó.

Más allá de los últimos resultados, Szczesny destacó la importancia de haber fichado por el Barça a sus 34 años. "No puedo quejarme del destino. Tengo que estar muy agradecido por cómo me ha tratado. Jugar en el Barça es algo muy ilusionante porque se practica un fútbol muy hermoso, algo completamente diferente a lo que he vivido hasta el momento".

El meta polaco quiso esquivar comparaciones entre el Barça y el resto de clubes donde ha militado, pero sí se atrevió a mostrar algún hecho diferencial. "No me gusta hacer comparaciones en la vida pero sí puedo decir que en la Juventus todo gira alrededor del resultado. El resultado es lo más importante. Aquí, en el Barça, existe una alegría enorme por el tipo de fútbol que se juega y eso es algo que se contagia. Es muy sorprendente ver cómo hay muchos millones de personas pendientes de lo que sucede".

Futuro incierto

En los últimos días, tanto el técnico, Hansi Flick, como el director deportivo, Deco, han mostrado su deseo por abordar una ampliación del contrato de Szczesny que expira el próximo 30 de junio. Sin embargo, ambos han alegado que la decisión está en manos del portero y que todavía no ha llegado el momento de desvelarla. "Probablemente, pronto será el momento de tomar la decisión sobre mi futuro. Ahora lo más importante es centrar toda mi energía física y mental en los próximos partidos. Tenemos que jugar lo mejor posible".

Y hablando de nivel de juego, Szczesny brindó otro alegría a la afición azulgrana. "Creo que todavía no estoy al 100%. El mejor punto de forma todavía está por llegar".

El portero también se deshizo en elogios hacia el rendimiento de Pedri, que en estas últimas semanas se ha erigido en uno de los grandes motores del equipo. "Es un jugador excepcional tanto técnica como físicamente. Es increíble ver cómo controla el ritmo de juego, cómo sabe cuando hay que ir hacia adelante y cuando ir hacia atrás. Saber cuando conviene acelerar y cuando es mejor frenar. Sinceramente, creo que en estos momentos no hay otro jugador como él".