El pronóstico de Futre: "Ya los eliminamos dos veces con Messi..."

El ex delantero del Atlético de Madrid, Paulo Futre, analizó la eliminatoria de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid que arranca en el Spotify Camp Nou esta noche y en la que ambos equipos buscan una plaza en las semifinales de la máxima competición continental. El ex colchonero admitió que "como siempre, esta noche estaré muy nervioso, más aún porque es un partido de Champions".

Para Futre, el discurso de Simeone dedicado a Griezmann "fue emocionante, también para todos los aficionados. Pensaba que Griezmann acabaría su carrera en el Atlético, pero como colchonero solo puedo decir 'muchas gracias y mucha suerte'. Quizás ha sido el mejor de la historia por lo que ha hecho en el club. A lo mejor se puede ir con la Champions. ¡Ojalá!"

El exdelantero portugués explicó que estos partidos "se juegan con el corazón antes de entrar en él, pero cuando pite el árbitro se juegan con la cabeza porque el mínimo error puede hacer la diferencia. Son partidos con muchos goles y eliminatorias muy equilibradas. Creo que la eliminatoria se resolverá en el Metropolitano".

Espera que el duelo estará muy equilibrado porque "una eliminatoria frente al Barça siempre es muy difícil. Los eliminamos en las dos anteriores siendo el mejor equipo del mundo con Messi, así que igual no hay dos sin tres y lo volvemos a hacer", pronosticó Paulo.

Culés y colchoneros se han enfrentado ya cuatro veces esta temporada y para Futre "se conocen muy bien, los jugadores y los entrenadores", así que no espera sorpresas. "Creo que el Barça querrá el balón y tendrá 60/70 por ciento posesión y el Atlético esperará y saldrá al contragolpe. Creo que habrá muchas ocasiones por los dos lados", consideró. El ex rojiblanco no tiene dudas con el portero que defenderá la meta colchonera. "Musso ha demostrado que es un gran portero y aunque no esté Oblak se merece toda la confianza".

Portugal, una de las favoritas al Mundial

Futre también comentó las opciones de su selección, Portugal, en el próximo Mundial 2026 y en el que parte con las máximas aspiraciones. "Portugal está entre los grandes favoritos. A ver cómo está Cristiano, que es clave, pero por los jugadores que tenemos jugando en grandes clubes, sí, lo somos; aunque también dependemos de la suerte".

Paulo destacó la competitividad de CR7 pese al paso de los años. "Con Cristiano, los años pasan pero si ves cómo se eleva en el aire parece que tenga veinte y está jugando inteligentemente; dejó las bandas para ser un '9' puro y duro. Y creo que Messi, finalmente, estará en el Mundial", comentó.