El pronóstico fallido de Larsson con Messi: "No pensé que iba a ser mejor que Ronaldinho"

Henrick Larsson concedió una entrevista al podcast 'The Overlap', en el que repasó algunos de los mejores momentos de su carrera. El sueco se explayó sobre su etapa en el Barça, donde coincidió con Ronaldinho y Messi.

Larsson, que cayó en gracia desde sus primeros encuentros, vivió de muy cerca los primeros pasos de Messi con el primer equipo. Y en esta entrevista reconoció que no vio venir en lo que terminaría convirtiéndose, a pesar de ver que tenía delante un gran talento.

"En mi primer año Messi no estaba aún en el equipo. Pero en el segundo año, cuando estábamos en la pretemporada, creo que fue en Japón, lo vi en el vuelo, pero realmente no pensé mucho en ello. Luego lo vi en los entrenamientos y le pregunté a Giovanni [Van Bronckhorst], que era migo mío: "¿quién es ese?"

Ese es el primer recuerdo de Larsson sobre el argentino, que no tardó en demostrar en partidos como el Gamper ante la Juventus que era un jugador con un potencial asombroso. Pero ni siquiera entonces el sueco tuvo claro que llegaría a ser el mejor del mundo.

"No, no me di cuenta", empieza diciendo. Yo estaba jugando con Ronaldinho en ese momento y él era el mejor entonces. Ronaldinho podía hacer cualquier cosa con el balón y además era eficiente. No veía a Messi siendo tan bueno. La técnica, la velocidad, el pie izquierdo, todo estaba ahí, pero para mí era difícil ver que alguien superara a Ronaldinho".

Durante la entrevista, Larsson también reconoce que fue su mujer la que llamó para decirle que tenía una propuesta del Barça. Una oferta que no se imaginaba, ya que espera seguir su carrera en un equipo con un perfil más baja. El sueco estaba con su selección y le dijo que tendrían qjue esperar su respuesta, a lo que su mujer le respondió: "es el Barça, no te esperarán".

Larsson en su etapa en el Barça / VALENTI ENRICH / EDECASA

Larsson terminó fichando por el Barça (llegó libre) y dejó la sensación de ser uno de esos futbolistas con aura. No necesito el sueco grandes actuaciones para ganarse a la afición del Barça.

Sus goles y también su determinación en el campo hicieron el resto. Una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla truncó su paso por el Barça, donde llegó a disputar un total de 62 partidos.