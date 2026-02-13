Las 5 promesas de Víctor Font para "blindar" el modelo de propiedad del Barça

La carrera electoral del FC Barcelona sigue su curso y los aspirantes a la presidencia del club blaugrana empiezan a detallar sus proyectos. Víctor Font explicó este viernes en su sede electoral sus cinco propuestas para “blindar el modelo de propiedad y la participación del socio en el club”. El líder de 'Nosaltres' denunció una vez más que el "presidencialismo" de Joan Laporta "ha alejado de la entidad a sus propietarios" y realizó cinco promesas para revertir la situación.

En primer lugar, Víctor Font propuso una "modificación de los estatutos para que, para cambiar el modelo de propiedad, sea necesario un referéndum en el que voten dos terceras partes de los socios y que se apruebe con más de un 75% de los votos". "El Barça no se vende. Ni ahora ni nunca", dijo el segundo candidato con más apoyo de la masa social en los comicios de 2021. "Podemos perder al Barça tal como lo conocemos. En Madrid ya hay ideas para hacerlo. Nosotros no podemos correr ningún riesgo", añadió.

Además, en su objetivo de "cambiar radicalmente la percepción de lo que implica ser socio del Barça", 'Nosaltres' también llevará en su programa electoral la prohibición de subir los precios de los abonos de los socios sin ser aprobado en Asamblea, la publicación de los acuerdos y las comisiones que se paguen, la implantación del voto electrónico para elecciones, referéndums y consultas para modificar los Estatutos o símbolos del club como el escudo o el nombre de las instalaciones y el establecimiento de mecanismos de control "reales" al presidente, mediante comisiones escogidas en Asambleas "y no por la junta directiva".

"Si la mitad de estas propuestas no son una realidad a mediados de mandato, dimitiremos. Esta es la única manera para eliminar las nubes que nos rodean desde hace más de una década. Tenemos que dejar de ser clientes y volver a ser socios", prometió Font.

Sentimiento de pertenencia

"Las Asambleas de Compromisarios deben convertirse en Asambleas de Socios. No pueden durar 12 horas y tienen que tener un formato híbrido. Debemos consultar a los socios diferentes temas de forma regular. A través de las herramientas tecnológicas y digitales es muy posible. Cuando hagamos estos cambios, el sentimiento de pertenencia irá mucho más allá de los jugadores que nos ilusionan en todos los deportes", finalizó el precandidato.

Jaume Guardiola, uno de los nombres fuertes de 'Nosaltres', detalló “algunos de los casos en los que ha faltado transparencia” en los últimos años como la adjudicación de las obras del Spotify Camp Nou a Limak, la comisión a Darren Dein por la renovación del contrato con Nike, el acuerdo con New Era Visionary Group como operador de telecomunicaciones principal o los recientes vínculos con empresas como ISL. “Esto requiere un cambio de rumbo inmediato”, opinó el expresidente del Cercle d'Economia y exconsejero delegado del Banc Sabadell.