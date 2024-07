La promesa de Nico Williams que le aleja del Barça

Hace dos semanas que se acabó la Eurocopa y a Nico Williams le quedan otras dos más de vacaciones, antes de incorporarse a la pretemporada con el Athletic Club. Durante este tiempo, el Barça ha decidido ficharle, pero no ha efectuado movimientos definitivos porque todavía no está dentro de la regla del 1:1. O sea, el Barça no puede fichar a Nico porque todavía no ingresa lo suficiente para equilibrar cuentas entre salarios e ingresos. A Nico, mientras tanto, se le ha visto de vacaciones navegando en el Mediterráneo o en una discoteca con Lamine Yamal.

¿Qué pasará en un futuro cercano? ¿Fichará por el Barça? ¿Se quedará en el Athletic? ¿Se irá al PSG con Luis Enrique? Cualquier cosa puede pasar porque no hay tomada una decisión definitiva. Sí es cierto que hay una promesa efectuada por el propio jugador que, de cumplirse, acabará siendo determinante. En su día, Nico le prometió a su hermano Iñaki que jugaría una temporada, como mínimo, con el Athletic en Europa. Y esta campaña sería la primera en la que la pareja de hermanos pueden competir juntos en la Europa League, tras su quinto puesto en la última Liga. Anteriormente, el Athletic se había quedado a las puertas y en esta ha derribado la barrera.

En el caso de cumplirse la promesa, Nico no jugaría ni en el Barcelona ni en el PSG ni en el Chelsea, sino que se quedaría en Bilbao. La familia, arraigada al club y a la tierra que les acogió, es más partidaria de que Nico se quede una temporada más en San Mamés mientras que hay una parte de su entorno que le aconseja aprovechar el tirón que le ha dado la Eurocopa para agarrarse a un gran contrato en un equipo con mayores aspiraciones deportivas.

Nico Williams renovó su contrato hasta 2027 con el Athletic en diciembre con una cláusula de importe variable y Nico es más partidario de hacer caso a los suyos más próximos que los cantos de la sirena que le pueden llegar desde fuera. Su edad y sus ambiciones todavía con el Athletic (Europa) y la próxima edición de la Copa del Rey son retos que tiene en mente y que permanecen pese a la posibilidad de cambiar de aires. La pasada temporada ya tuvo una oferta enorme del Aston Vila que rechazó en un par de veces y ahora parece que Barcelona y PSG pueden vivir similar experiencia.