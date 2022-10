La promesa del Lyon que admira a Puyol y al Barça de Guardiola

Castello Lukeba explica que miraba vídeos suyos del ex capitán azulgrana para motivarse antes de los partidos El joven defensa es una de las grandes promesas del Lyon y del fútbol francés

Castello Lukeba es una de las sensaciones de esta temporada. A sus 19 años, se le considera una gran promesa en el Olympique de Lyon y en Francia y los grandes clubes de Europa ya le siguen de bien cerca, aunque termina contrato en junio de 2025. En una entrevista para Onze Mondial, Lukeba desveló su referente futbolístico: Carles Puyol.

"El primer defensa con el que me fijé fue Carles Puyol", explica el francés, "Me gusta su mentalidad, una mentalidad de campeón, de no rendirse, de líder. Me gustaba mucho el Barça de Guardiola". También reconoce que "hay otros centrales como Sergio Ramos o Thiago Silva que tienen un palmarés sagrado", y que, tanto a ellos como a Puyol, "miraba vídeos suyos en YouTube para motivarme. Me decía a mí mismo que tenía que reproducir sus acciones".

De Puyol también cuenta que "su acción en un uno contra uno sin portero me marcó. Estaba solo en el área y el 90% de las veces la pone el delantero y no puedes hacer nada, pero él la salva porque defiendo muy bien a la espalda".