Prohibido fallar ante el Athletic

El empate del Madrid en Sevilla permite a los de Xavi depender de sí mismos para salir del Clásico por delante de los blancos Los blaugrana inician una semana en la que jugarán tres partidos seguidos en Montjuïc, dos de Liga y uno de Champions

El Madrid se plantó en Sevilla ante un equipo cuyos ánimos no estaban en su 'prime', pero se encontraron con un equipo solidario, fuerte, competitivo y dispuesto a superar el supuesto bache usando al líder para ello. Estuvieron muy cerca, pero el marcador acabó registrando un empate que, desde la óptica culé, no deja de ser un buen resultado porque permite al equipo depender de sí mismo para, acabado el Clásico, aparecer en la clasificación por delante de su gran rival.

El Barça no puede permitirse fallar ante el Athletic esta noche en Montjuïc. Es obvio que, a lo largo de la temporada, es muy complicado ganar todos tus partidos como local. Se trata de una gesta prácticamente inalcanzable, pero también es cierto que existen momentos clave en los que no se puede fallar porque acaban siendo determinantes y tienen consecuencias más allá del resultado en sí. Tras el empate en el Sánchez Pizjuán, la visita del conjunto de Ernesto Valverde a Barcelona es uno de ellos, incluso más que si los blancos hubieran ganado.

Rüdiger y Carvajal discuten con De Burgos Bengoetxea | AFP

Los de Xavi cuentan todos sus encuentros en casa por victoria, un dato que refleja la buena adaptación que ha tenido el equipo a su nuevo hogar. Es fuera de casa donde se ha dejado seis puntos: Getafe, Mallorca y Granada, último partido disputado por los blaugrana. Por ello, no ganar a los vascos significaría encadenar dos jornadas sin ganar, algo que, pese a las muchas bajas que arrastra el grupo, no puede permitirse el Barça en este momento.

Todo pasa por casa

La semana que inicia hoy el conjunto culé es de esas que marcan, con tres encuentros que se disputarán en Montjuïc: Athletic, Shakhtar y Real Madrid. Dos de Liga y uno de Champions. Tres triunfos, pase lo que pase, permitiría, por un lado, superar al Real Madrid en la clasificación y, por el otro, asegurarse prácticamente la clasificación para los octavos de la Champions. Son dos objetivos que, a estas alturas de la temporada, asentarían el crecimiento mantenido por el proyecto de Xavi en un momento complicado por las lesiones que están minimizando el potencia del equipo.

El 1-1 entre Sevilla y Real Madrid convierte el encuentro ante los leones en mucho más importante de lo que ya era, una motivación extra para olvidarse del parón internacional y enchufarse desde el primer minuto de nuevo en la Liga. De hecho, los blaugrana saltarán al césped sabiendo ya lo que ha hecho el Girona, segundo clasificado, que recibe en Montilivi al Almería. Un triunfo de los de Míchel les mantendría por lo menos una jornada por encima del Barça.

La parte alta, apretadísima

Cualquier tropiezo, como el vivido por los blancos, penaliza mucho porque, en plena décima jornada disputándose, la parte de alta de la tabla está apretadísima. No se trata solo de intentar superar al líder, sino de no mantener la distancia con Atlético, Real Sociedad o incluso Athletic. Lo que esta jornada ya no le van a quitar al Barça es que, pase lo que pase, va acabar la jornada situado entre los cuatro primeros del campeonato, es decir, en zona Champions.