El programa deportivo de Víctor Font para las elecciones del Barça 2026

La candidatura 'Nosaltres', liderada por Víctor Font, plantea un cambio en la estructura deportiva del FC Barcelona si gana las elecciones a la presidencia del próximo 15 de marzo. El proyecto estará encabezado por un equipo técnico formado por Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, quienes han detallado las líneas maestras del programa deportivo de la candidatura a SPORT.

Estas son las cinco claves del proyecto deportivo de 'Nosaltres'.

1. La Masia como base del primer equipo

El plan deportivo sitúa a La Masia en el centro del proyecto. La idea es que el primer equipo esté formado por jugadores formados en casa, complementados con futbolistas de primer nivel internacional.

Desde la candidatura consideran que el objetivo no debe ser un porcentaje concreto de canteranos, sino encontrar el equilibrio adecuado entre talento propio y refuerzos externos. El ejemplo de futbolistas como Lamine Yamal refleja, según defienden, el potencial de la cantera azulgrana para seguir produciendo jugadores diferenciales.

2. Detección y desarrollo del talento joven

Uno de los pilares del proyecto será reforzar los mecanismos de captación y desarrollo de jóvenes futbolistas. El equipo de Font considera clave no solo detectar talento a edades tempranas, sino crear el entorno adecuado para que ese jugador pueda evolucionar hasta llegar al primer equipo.

El modelo plantea reforzar la metodología formativa del club y garantizar que los futbolistas crezcan dentro de una estructura que combine formación deportiva, educación y desarrollo personal.

3. Planificación deportiva a largo plazo

La candidatura defiende una planificación de la plantilla basada en el análisis deportivo y no en oportunidades de mercado puntuales. Según su propuesta, el Barça debe construir equipos equilibrados y evitar fichajes condicionados únicamente por factores económicos o por la situación contractual de los jugadores.

En este sentido, consideran que las decisiones de mercado deben responder a necesidades reales del equipo y a una planificación global de la plantilla.

4. Nueva estructura en la dirección deportiva

Otro de los cambios que propone Nosaltres es modificar el modelo actual de dirección deportiva. El proyecto plantea una estructura más amplia en la que diferentes especialistas se encarguen de áreas concretas del fútbol profesional.

Entre ellas destacan la planificación deportiva, la captación de talento y el área de rendimiento, que incluiría la coordinación de departamentos como preparación física, análisis de datos, nutrición o psicología deportiva.

5. Mejora del rendimiento y prevención de lesiones

El programa también incluye una reorganización del área de rendimiento con el objetivo de optimizar el trabajo de los distintos departamentos del club. La propuesta apuesta por reforzar la coordinación entre servicios médicos, preparadores físicos y analistas para mejorar el seguimiento de los jugadores.

Además, se pretende impulsar herramientas de análisis y desarrollo que permitan optimizar el rendimiento de la plantilla y reducir el impacto de las lesiones a lo largo de la temporada.

En paralelo, la candidatura trabaja en posibles incorporaciones para reforzar el primer equipo si gana las elecciones. El objetivo, según explican desde Nosaltres, es combinar el talento de la cantera con fichajes capaces de elevar el nivel competitivo del Barça en los próximos años.