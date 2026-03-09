El programa deportivo de Joan Laporta para las elecciones del Barça 2026

El proyecto deportivo de Joan Laporta para un nuevo mandato al frente del FC Barcelona se apoya en consolidar el trabajo realizado desde 2021 y dar continuidad a un modelo que combina control económico, protagonismo de la cantera y estabilidad en la estructura técnica.

Estas son las principales líneas del programa deportivo de la candidatura 'Defensem el Barça', explicadas por el responsable del área deportiva, Joan Soler, en el diario SPORT:

1. Recuperación económica para competir en el mercado

Uno de los objetivos clave ha sido revertir la complicada situación económica heredada en 2021. Durante el mandato se ha reducido la masa salarial y se ha trabajado para recuperar margen dentro del límite de gasto impuesto por LaLiga.

La previsión es que el club alcance de nuevo la regla del 1-1, lo que permitirá fichar con normalidad y también inscribir a los jugadores formados en casa con salarios acordes a su rendimiento.

2. La Masia como eje del proyecto deportivo

La candidatura mantiene como prioridad la apuesta por La Masia. El objetivo es que la base del primer equipo siga estando formada por futbolistas surgidos de la cantera, un modelo que históricamente ha marcado la identidad del club.

En la actual plantilla ya destacan varios jugadores formados en el fútbol base azulgrana, como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal o Fermín López, considerados ejemplos del éxito del modelo.

3. Fichajes estratégicos para reforzar la plantilla

El plan deportivo no renuncia al mercado. La idea es complementar el talento de la cantera con incorporaciones puntuales en posiciones clave.

Con el margen salarial recuperado, el club considera que podrá negociar con más normalidad y competir por grandes jugadores si el equipo necesita reforzarse.

4. Estabilidad en la dirección deportiva

Otro de los pilares del proyecto es mantener la estructura actual. La candidatura valora el trabajo del director deportivo Deco y del entrenador Hansi Flick, considerados piezas fundamentales para dar estabilidad al equipo y potenciar el crecimiento de los jóvenes.

5. Objetivo: volver a dominar en Europa

Con una plantilla rejuvenecida y más equilibrada económicamente, el proyecto deportivo aspira a consolidar al Barça entre los grandes de Europa y competir por la UEFA Champions League en los próximos años.

La idea central del programa es mantener el modelo histórico del club: cantera fuerte, fichajes selectivos y estabilidad deportiva para sostener un proyecto competitivo a largo plazo con Hansi Flick y Deco al mando.