El profesor de Rodri en su colegio de Madrid: "Era un chico muy inquieto. Ya en el patio se veía que era excepcional, jugando destacaba sobre los demás, e igual que jugaba al fútbol estaba en clase"

El fichaje de Rodri ilusiona. El pivote de la selección española firmó hace una semanas con el FC Barcelona hasta 2030. Una incorporación 'de lujo' para los azulgrana, que se aseguran al mejor jugador en la demarcación del pivote defensivo en un periodo largo.

Rodri, que fue MVP del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se decidió por el Barça después de descartar la propuesta del Real Madrid. Rodri firmó por cuatro temporadas tras varias semanas de negociaciones entre los dos clubes, que se cerraron por un fijo de 60 millones de euros y otros 16 en variables. De estos, 10 están ligados a objetivos de difícil cumplimiento relacionados con la participación del jugador, mientras que los seis restantes corresponden a condiciones más asequibles.

El estilo de juego azulgrana y la presencia de muchos jugadores de la selección pesaron en la decisión de Rodri, que, en sus primeras declaraciones tras aterrizar en Barcelona, aseguró que quiere ganar la Champions de azulgrana y que es un sueño firmar por el Barça. En el conjunto azulgrana formará uno de los mejores mediocampos del mundo junto a jugadores como Pedri, Olmo, Fermín, Bernal, Gavi y De Jong.

Culo inquieto y apasionado por el fútbol

Rodri es un jugador diferente, 'antiguo' y especial. No tiene redes sociales y su entorno afirma que Rodri siempre ha sido un gran estudiante. Su exprofesior, Javier, afirmó hace años en TeleMadrid que siempre ha sido muy futbolero.

"Era un chico muy inquieto. Ya en el patio se veía que era excepcional, en el sentido de que jugando destacaba sobre los demás, e igual que jugaba al fútbol estaba en clase", contaba el profesor.

Con tan solo seis años, empezó jugando en el Villanueva de la Cañada, donde tuvo la oportunidad de compartir equipo con Mateo. Él recuerda aquella etapa y destaca que Rodri ya apuntaba maneras desde muy pequeño: “Prácticamente nunca pasaba por el banquillo, era un jugador excepcional desde niño”.

Rodri, en la Cañada y Majadahonda / Sport.es

Un hombre cercano

También contó que Rodri siempre ha transmitido que se considera muy afortunado por todo lo que ha conseguido. “Sigue teniendo relación con nosotros y con el club, y además continúa siendo una persona muy cercana y humilde”, señalaba.

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Más adelante, Rodri llegó al Rayo Majadahonda. Allí, Antonio, uno de sus antiguos entrenadores, que guarda un gran recuerdo de él. “Era un chico muy responsable y, sobre todo, una gran persona. Si hablamos de fútbol, tenía unas condiciones extraordinarias y destacaba muchísimo”, explicó en declaraciones a TeleMadrid.