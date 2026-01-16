La profecía de Flick el 26-N que sigue dando que hablar

Hansi Flick ha reconocido esta temporada que no es el mismo desde que entrena el Barça. "Recuerdo que en el Bayern había imágenes de cuando ganábamos que nunca sonreía. Ahora tengo más emociones; este club igual me ha cambiado completamente".

El técnico alemán ya no se esfuerza tanto en disimular sus emociones y ha abrazado la forma de aquí de vivir los partidos. Una manera de expresarse que ha hecho que sea mucho más fácil adivinar su estado de ánimo. Flick ha dejado en este sentido dos grandes momentos: la botifarra en la celebración del gol de Araujo ante el Girona y las imágenes de Raphinha consolándole, visiblemente desencajado, a pesar de la victoria ante el Alavés.

Se habló mucho en su momento de las dos escenas, pero hay otra que cada vez va cogiendo mayor importancia para explicar la temporada del Barça. Ocurrió tras la derrota ante el Chelsea (3-0) en Stamford Bridge. Aún con la decepción del resultado, Flick envió un mensaje de optimismo y lanzó una profecía que se ha cumplido con creces.

"Veremos a un Barça diferente. Eso es lo que puedo prometer. Veo cómo entrenamos. Veo la calidad y la intensidad con la que lo hacemos y es totalmente diferente a la de hace seis semanas. Hay jugadores que están regresando de sus lesiones, que han aumentado ese nivel, y tengo muy buenas sensaciones. Soy positivo de cara al futuro".

Lamine celebra el pase magistral de Fermín y el gol de Ferran Torres / Dani Barbeito

Una racha histórica

Los resultados refuerzan el vaticinio de Flick: desde la goleada ante el Chelsea, el Barça ha sumado 11 victorias seguidas: Barça-Alavés (3-1), Barça-Atlético (3-1), Betis-Barça (3-5), Barça-Eintracht (2-1), Barça-Osasuna (2-0), Guadalajara-Barça (0-2), Villarreal-Barça (0-2), Espanyol-Barça (0-2), Barça-Athletic (5-0), Barça-Madrid (3-2) y Racing-Barça (0-2).

Son 29 goles a favor y solo 10 en contra, para un promedio de 2,64 tantos marcados y 0,91 encajados por partido. El equipo ha sido especialmente fiable lejos de casa, donde ha ganado los cinco encuentros con apenas tres goles recibidos, y más contundente como local, firmando 18 goles en seis partidos. Solo el Madrid, en la final de la Supercopa (3-2) y el Betis (3-5) lograron romper el patrón defensivo sin frenar una racha que ha confirmado el punto de inflexión tras Stamford Bridge.

Con estas 11 victorias seguidas Flick ha firmado a la altura de la segunda mejor serie de victorias de su historia. El club ya había alcanzado esta cifra de triunfos consecutivos en cuatro etapas distintas: en la temporada 2014-15 con Luis Enrique, en la 2008-09 con Guardiola, en el curso 1955-56 con Franz Platko y en el periodo comprendido entre 1925 y 1927, con Ralph Kirby, Richard Dombi y Romà Forns al frente del equipo. El Barça de Hansi Flick entra ahora en ese grupo selecto y mantiene abierta la ambición de seguir ampliando la racha.

El récord absoluto del Barça aún se mantiene a cierta distancia: siete encuentros más. Esa marca se alcanzó en la temporada 2005-06, con Frank Rijkaard al frente del banquillo, cuando el equipo encadenó 18 victorias consecutivas entre todas las competiciones. Aquel Barça terminó ganando la Supercopa de España, la Liga y la Champions. Buenos vaticinios para el Barça de Flick.