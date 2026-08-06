La profecía de Deco y Busquets sobre Rodri

El nombre de Rodri ha irrumpido con fuerza en la actualidad del FC Barcelona. Después de que que el centrocampista del Manchester City haya dado luz verde para que el club blaugrana negocie su fichaje, la operación ha pasado de ser una posibilidad remota a convertirse en uno de los grandes focos del mercado culé. Aunque el acuerdo con el City sigue siendo complejo por el elevado coste de la operación, en el Camp Nou existe la sensación de que, por primera vez, la incorporación del Balón de Oro puede convertirse en una realidad.

Pero la historia de Rodri con el Barça no empieza este verano. Mucho antes de que el internacional español diera el visto bueno para negociar con el club blaugrana, Deco ya había señalado públicamente quién consideraba el heredero natural de Sergio Busquets. Lo hizo en febrero de 2024, apenas unos meses después de asumir la dirección deportiva, cuando el Barça todavía buscaba sin éxito un sustituto para el histórico pivote.

Entonces parecía una simple reflexión futbolística. Hoy, con Rodri habiéndole dado el sí al Barça, esas palabras parecen casi una declaración de intenciones adelantada a su tiempo.

Sergio Busquets y Rodrigo Hernández con la Selección Española / SPORT

"El que más se acerca a Busquets es Rodri"

Fue durante una entrevista concedida a Esport3 en de febrero de 2024. Preguntado por el difícil reto de sustituir a Sergio Busquets, Deco fue muy claro al explicar que encontrar un perfil parecido era prácticamente imposible: "Sustituir a Busquets es algo casi imposible. Es un jugador muy especial, muy específico. No hay ningún jugador así en el mercado y, si lo hay, no vendría porque no lo venderían. El que más se le acerca es Rodri, que está en el City, pero me imagino que el City no lo vendería a nosotros ni a nadie".

No fue una comparación cualquiera. Deco hablaba del único jugador que entendía el juego desde una perspectiva similar a la de Busquets. Capacidad para organizar, dominar el ritmo del partido, interpretar los espacios y convertirse en el eje absoluto del equipo. En aquella misma entrevista también mencionó a Joshua Kimmich como otra alternativa de nivel, aunque dejó claro que su perfil era diferente y que tampoco existían opciones reales de incorporarlo.

Busquets también lo tenía claro

La opinión de Deco coincidía además con la del propio Sergio Busquets. Una semana después de disputar su último partido con el Barça, el centrocampista fue preguntado por su sustituto ideal y tampoco dudó al señalar al internacional español: "Rodri es el primero que me llevaría, pero es muy difícil. Está a un nivel muy alto y ha mejorado temporada a temporada, además tiene al mejor entrenador", aseguró entonces el centrocampista, destacando el crecimiento que había experimentado Rodri bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Es decir, tanto el mejor pivote de la historia reciente del Barça como el actual director deportivo coincidían en el mismo nombre. Lo que en ese entonces parecía completamente imposible ha cambiado de forma radical este verano y ver a Rodri vestido de blaugrana podría convertirse en una realidad en los próximos días.