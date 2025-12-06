Problemas en el viaje del Barça a Sevilla

El FC Barcelona disputa este sábado (18:30 horas) la 15ª jornada de LaLiga contra el Real Betis en el estadio de La Cartuja. La expedición blaugrana tenía previsto poner rumbo a Sevilla durante esta mañana, pero debido a problemas meteorológicos, el avión despegará con una hora de retraso desde el aeropuerto de El Prat.

La niebla en Sevilla ha impedido, por lo tanto, que el Barça pueda seguir con su hoja de ruta establecida. La idea inicial era que el avión de los culers saliese desde la capital catalana a las 10:15 horas y aterrizase en la ciudad del partido poco antes de las 12 del mediodía.

Finalmente, la hora de despegue ha sido a las 11:30 horas. Ahora, sin embargo, no está claro en qué aeropuerto puedan tomar como destino. Si bien es cierto que Sevilla sigue siendo la prioridad, también se contemplan otros escenarios como Jerez o Málaga.

Lo que no cambiará es el hotel de concentración para la expedición blaugrana, que será el Barceló Sevilla Renacimiento, mientras que la comida de directivas entre Barça y Betis sigue programada para las 14:00 horas en el restaurante Río Grande Sevilla.