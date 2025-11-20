Más problemas para Ter Stegen

El futuro de Ter Stegen sigue sin estar nada claro. El deseo del Barça es conocido por todos: liberar la ficha del meta alemán aprovechando el mercado invernal. Una voluntad que ahora parecer ser compartida por el propio portero, que ya ha asumido que solo tiene opciones de alcanzar una plaza en la selección germana si realiza un buen segundo tramo de competición en la presente temporada. El Mundial 2026 está en juego a sus 33 años.

El principal problema radica en encontrar un club que reúna un nivel competitivo destacado y que a estas alturas de temporada necesite acudir al mercado para reforzar su portería con un futbolista TOP que acaba de salir de una lesión. En los últimos días había trascendido una posible solución ideal para todas las partes: el Besiktas.

El club turco busca portero en un profundo proceso de remodelación de su plantilla en este mes de enero. Sin embargo, la necesidad de apuntalar el equipo con varios refuerzos de lujo estaría complicando la llegada de un meta como Ter Stegen, que solo aterrizaría en calidad de cedido y después de asumir una buena parte de su elevada ficha.

En las últimas horas son varios los medios que apuntan a los dos principales objetivos del Besiktas en este parón invernal: la máxima prioridad sería la llegada de un punta, curiosamente otro jugador alemán como Füllkrug. El delantero milita en el West Ham y está presionando para salir cuanto antes.

Nuevas opciones de mercado

El segundo fichaje prioritario es el de un meta, aunque con mayores condicionantes económicos. Según la prensa turca, ante la dificultad de afrontar la llegada de Ter Stegen, la dirección deportiva habría cambiado su centro de atención. Ahora estarían en negociaciones con el Manchester City para concretar la llegada de Stefan Ortega.

De nuevo, un futbolista alemán que no ha tenido minutos en la presente temporada y que, presuntamente, Pep Guardiola no plantearía problemas para que abandonara la plantilla en enero. En este caso también se da la circunstancia que Ortega finaliza contrato a final de la presente temporada.

El Besiktas estarían manejando distintos escenarios a la espera de encontrar una vía de salida que le permita reforzar la portería sin bloquear la llegada de Füllkrug. Ter Stegen sería inicialmente el número uno en la lista de pretendientes, aunque con el paso de los días la opción de Stefan Ortega ganaría enteros.

Ter Stegen tiene contrato en vigor hasta 2028 y desde hace semanas ya encara la recta final de su proceso de recuperación tras ser intervenido de nuevo de unos problemas físicos en la espalda. En principio, todo debería estar a punto para que pudiera regresar a la alta competición coincidiendo con la reapertura del mercado futbolístico.