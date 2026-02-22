Los problemas en el repliegue defensivo del Barça: "No es un centro del campo para controlar"

En los dos últimos encuentros ante Atlético de Madrid y Girona hemos visto algunos síntomas preocupantes en el Barça. En la mayoría coinciden los analistas y expertos: presión mal ejecutada arriba, repliegue defensivo deficiente, falta de intensidad, lagunas tácticas atrás, sobre todo en los laterales. Se juntan demasiados factores que han provocado que al equipo de Flick se le hayan visto las costuras y se haya producido una pequeña falta de identidad. Si no se está plenamente concentrado y focalizado, el estilo arriesgado y agresivo del técnico alemán hace aguas.

Eso es un poco lo que intentó transmitir el de Heidelberg a sus futbolistas en la vuelta al trabajo de este jueves. Decidió dar dos días libres a los suyos para buscar una especie de 'reset' y que reflexionaran sobre la marcha del equipo. Aún hay margen de maniobra, se está vivo en todas las competiciones y el objetivo es reaccionar y afrontar con garantías todo lo que queda por delante. Más de una hora de terapia de grupo en la que hubo un intercambio de pareceres entre el entrenador y el vestuario y se puso en relieve la necesidad de volver a lo que tan bien funcionó el curso pasado.

Un dolor de cabeza

En ese sentido, nos detenemos en uno de los aspectos más flagrantes y que esta campaña está provocando más dolores de cabeza. Las transiciones defensivas, el repliegue. Al Barça lo están desarbolando de forma demasiado sencilla, con tres, cuatro, cinco pases y con una defensa adelantada que sufre muchísimo, está muy expuesta.

Hansi Flick protesta durante la semifinal de la Copa del Reu ante el Atlético / Dani BARBEITO / SPORT

Si la presión no se ejerce bien desde la primera línea, todo se va al traste. Pero si el centro del campo no repliega como debe y no es capaz de ocupar los espacios el rival golpea con facilidad y siempre encuentra futbolistas que llegan desmarcados a la zona de remate.

Hay momentos que los duelos debes controlarlos con los tempos

Consultamos con el exjugador del Barça, entrenador y analista de la Cadena SER o Movistar Lluís Carreras sobre este 'debe' en el Barça: "Yo siempre digo eso de 'dime qué centro del campo pones y te diré a lo que juega tu equipo'. Este último medio del campo, con Frenkie más Fermín y Olmo, no está hecho para controlar los partidos. Cuando digo controlar es que hay momentos en los que los duelos hay que controlarlos con los tempos, bien colocados, con esta presión. No culparía todo a la presión. Cuanto más tiempo tienes tú el balón menos la tiene el rival y menos le dejas hacer su juego".

"Vemos que es un centro del campo preparado para llegar y atacar, pero no seguramente para esa fase tras pérdida de balón. Este desgobierno o descontrol posicional en el centro del campo ni Olmo ni Fermín están preparados para eso. Uno sí, dos es más complicado. Y si encima pones a Frenkie de Jong, que una de sus cualidades no es la posición, colocarse bien en esa presión, pasa lo que pasa. Te has encontrado con dos equipos, un Atlético mucho más reactivo que proactivo. Pero con un Girona mucho más proactivo. No teniendo a Pedri, creo que Frenkie debería haber elegido sumarle a Bernal, Casadó o, por qué no, a Tommy Marqués. Un centrocampista que entienda mejor estos conceptos que seguramente no tienen tan arraigados Olmo y Fermín, que son muy buenos", explica Carreras.

Un perfil más posicional y de control

Acerca de Olmo y Fermín, Carreras añade que "¿son compatibles? Sí, pero con equipos, con todos los respetos, con equipos como Mallorca, Oviedo o Levante. ¿Compatibles contra equipos que no sabes cómo saldrán, pero con un poder atacante muy alto como el Atlético? Quizás no. ¿Con equipos como el Girona que te competirán la pelota como el Girona? Quizás tampoco. Creo que Simeone le ganó un poco la batalla táctica a Flick poblando más el centro del campo. A pesar de poner a Llorente con Koke, te pone a Griezmann. Sabedor de que el Barça no jugaría con extremo, porque no estaban ni Rashford ni Raphinha, puso a Nahuel Molina. Con uno de los dos hubiera puesto a Llorente. Y el Girona hizo el partido que tenía que hacer. Como el Sevilla en su día. Lo dan todo contra el Barça".