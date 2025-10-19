Más problemas para el Barça - Villareal en Miami: podría coincidir con el fútbol americano universitario

LaLiga confirmó oficialmente que el FC Barcelona y el Villarreal disputarán su partido correspondiente a la jornada del 20 de diciembre en Miami, en el Hard Rock Stadium. Será la primera vez que un encuentro oficial del campeonato español se celebre en territorio estadounidense, un paso clave en la estrategia de internacionalización que la competición lleva años impulsando.

El estadio elegido, ubicado en la ciudad de Miami Gardens, acoge habitualmente los partidos de los Miami Dolphins de la NFL y del equipo universitario de fútbol americano Miami Hurricanes. Precisamente la coincidencia con el calendario del College Football Playoff (CFP) ha obligado a las instituciones implicadas a elaborar un plan de contingencia para evitar conflictos de programación.

El fin de semana del 19 y 20 de diciembre podría coincidir con un encuentro de los Hurricanes, en caso de que se clasifiquen para la primera ronda del CFP. Ante esa posibilidad, tanto la Universidad de Miami como los organizadores del Playoff y los responsables del estadio confirmaron que trabajan en un plan conjunto.

Ya se trabaja en un plan

“Hard Rock Stadium ha desarrollado un plan operativo en caso de albergar tanto el partido de LaLiga como un encuentro universitario el mismo fin de semana”, explicó la Universidad de Miami en un comunicado difundido por ESPN. “Seguiremos revisando y ajustando el plan para cumplir con los objetivos de todas las partes implicadas, a la espera de la programación definitiva”.

El College Football Playoff también se pronunció oficialmente: “Somos conscientes de los informes sobre el partido de LaLiga y del posible conflicto con un encuentro del CFP en las mismas fechas. Seguiremos trabajando con todas las partes para revisar los planes operativos y garantizar el correcto desarrollo de ambos eventos”.

Un partido de los Miami Hurricaines / MIAMI HERALD

Según fuentes de la organización, una de las opciones sería mantener el partido de LaLiga en la mañana del sábado 20 de diciembre, en torno a las 10:15 hora local (16:15 en España). De ese modo, el encuentro del Barça no interferiría con el calendario televisivo de ESPN ni con la programación del fútbol americano universitario.

Para el FC Barcelona, esta cita en Miami supone una nueva oportunidad para reforzar su presencia en el mercado norteamericano. El club cuenta con una amplia base de seguidores en Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida, donde ya ha celebrado giras y actos promocionales. LaLiga, por su parte, considera que llevar partidos oficiales fuera de España es esencial para competir con la Premier League en términos de visibilidad internacional.

No obstante, la iniciativa sigue generando debate. Algunos jugadores y representantes del fútbol español han mostrado su rechazo a la idea de disputar encuentros oficiales fuera del país, alegando que puede afectar la igualdad competitiva y la rutina de los equipos. Aun así, tanto LaLiga como los clubes implicados mantienen su compromiso con el proyecto.