Los 'problemas' de Balde en el Barça despiertan el interés del Milan

Alejandro Balde no ha disputado todavía ni un minuto en LaLiga y su situación en el FC Barcelona empieza a despertar interés en el mercado. El lateral decidió continuar en el Barça pese a las dudas sobre su futuro, pero su situación deportiva se ha complicado todavía más con el inicio de la competición. El Manchester United fue el primero en preguntar por él y ahora el Milan también sigue de cerca su situación.

Balde se quedó fuera de la convocatoria ante el Elche después de que Hansi Flick considerase que no estaba plenamente centrado. El canterano decidió quedarse y pelear por recuperar su sitio, pero su regreso ante el Athletic tampoco se tradujo en minutos. Flick apostó por Xavi Espart de inicio y posteriormente dio entrada a Joao Cancelo, dejando al lateral en el banquillo durante todo el encuentro.

De esta forma, Balde ha pasado de ser una pieza habitual a no participar en ninguno de los dos primeros partidos de Liga, una situación que confirma las dudas del técnico alemán sobre su rendimiento y abre de nuevo la puerta a una posible salida.

Balde, antes del partido frente al Athletic, en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich / SPO

El Milan, atento a la situación

Según informa el portal MilanNews24, el Milan ha establecido contactos con el Barça para conocer la situación de Balde y valorar una posible operación. El conjunto entrenado por Rúben Amorim estaría estudiando una fórmula que le permita incorporar al lateral, aunque todavía no existe una negociación avanzada ni está definido si apostaría por un traspaso o una cesión.

El Milan aparece así como el segundo gran club que se interesa por el futbolista después del Manchester United. Los 'red devils' ya habían contactado con Jorge Mendes, representante de Balde, para conocer las condiciones de una posible salida. La diferencia es que entonces el jugador tenía claro que quería continuar en el Barça. Ahora, con dos jornadas disputadas y sin haber tenido todavía minutos, los clubes interesados confían en que su situación pueda hacerle cambiar de opinión antes del cierre del mercado.

Balde junto a Hansi Flick / Valentí Enrich

Una operación complicada

La operación no será sencilla. El Barça valora a Balde en unos 40 millones de euros y no tiene intención de facilitar su salida por una cantidad inferior a sus expectativas. Además, el lateral tiene contrato hasta 2028 y su voluntad, por ahora, continúa siendo la de permanecer en Barcelona. El Milan es consciente de las dificultades y, por ello, se mantiene a la espera de que el escenario cambie. La falta de protagonismo del canterano puede ser el factor que abra una puerta que hasta ahora permanecía cerrada.

Mientras tanto, Flick sigue dando señales de que Balde tendrá que cambiar muchas cosas para recuperar su sitio. Espart ha irrumpido con fuerza y Cancelo sigue contando con la confianza del técnico, dejando a Balde como tercera opción para el lateral izquierdo. El lateral tendrá que decidir ahora si mantiene su apuesta por pelear por un puesto en el Barça o empieza a escuchar al mercado.