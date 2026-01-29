El problema que debe solucionar Flick si quiere ganar la Champions

El triunfo por 4-1 del FC Barcelona sobre el Copenhague en la última jornada de la Fase liga de la Champions League le permitió entrar en el top 8 de la clasificación y, así, obtener un billete directo hacia los octavos de final sin necesidad de disputar un 'play off' de acceso.

Los goles de Lewandowski, Lamine Yamal. Raphinha y Rashford sirvieron para remontar el tempranero tanto inicial de Dadason. Una vez más, los blaugranas volvieron a encajar en la máxima competición europea de clubes y cerraron la fase liga sin haber mantenido la portería a cero en ninguno de los ocho encuentros disputados. En total, el Barça cierra la Fase liga con 16 puntos (cinco victorias, un empate y dos derrotas), 22 goles a favor y 14 tantos en contra.

Contra el Copenhague, nuevamente, los blaugranas fueron incapaces de mantener el cerrojo en su arco y, de hecho, el primer tanto de la noche llevó la firma de los daneses, obra de Dadason. De esta manera, cerraron su participación en la Fase liga siendo el equipo más goleado de los ocho primeros clasificados y para encontrar un equipo con más tantos en contra tenemos que descender hasta el 14º puesto, con el Atlético de Madrid (15).

La 'era Flick'

Si ampliamos el espectro y nos fijamos, también, en la temporada anterior, los registros siguen empeorando. El curso pasado, el primero de Hansi Flick en el banquillo culer, el Barça se quedó con la miel en los labios, cayendo en la vuelta de las semifinales en Milán. De los 14 encuentros que disputó, tan solo estuvo en cuatro de ellos sin encajar: Young Boys y Brest en la Fase liga, Benfica en la ida de los octavos de final y Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final.

Así pues, en el total de los 14 encuentros que disputaron los catalanes en Europa, acabaron encajando un total de 24 goles. Si sumamos estas cifras a las que lleva registradas el equipo en la presente campaña para tener una perspectiva global de la 'era Flick', veremos que en 22 partidos de la Champions League, el Barça ha encajado 38 goles. Un promedio de 1,73 tantos recibidos por partido.

Sin duda, esta es la asignatura pendiente del equipo en la máxima competición europea de clubes; un torneo en el que un pequeño detalle te puede dejar fuera de combate. A pesar de ello, el Barça ha logrado regresar al lugar que se merece en la Champions League, volviendo a convertirse en uno de los favoritos para alzar la 'orejona'. Eso sí, si este año no quiere quedarse a las puertas de disputar la final del próximo 30 de mayo en Budapest, Flick deberá encontrar solución a tantos goles encajados.