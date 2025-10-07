El problema del Barça: Iñigo Martínez lo vio venir

Las dos derrotas de esta última semana —ante el PSG en Champions (1-2) y frente al Sevilla en Liga (4-1)— han vuelto a poner el foco en la organización defensiva y la presión. Pau Cubarsí lo expresó con naturalidad tras el partido en el Sánchez-Pizjuán: “Tenemos que empezar a presionar como la temporada pasada. Nos hemos relajado y eso no puede ser”.

El mensaje del joven central coincide, curiosamente, con una reflexión que dejó Iñigo Martínez sobre el exigente y atrevido estilo de juego de los de Hansi Flick que se ha vuelto a viralizar en estos días de parón, y es que la falta de actualidad no ayuda a pasar página de los últimos resultados culés.

"Más que cogernos la espalda es cómo se presiona y de qué manera y a qué intensidad se presiona. Si la presión es buena, obviamente es muy complicado el meter el balón a la espalda y justo que caiga al rival. Pero hay que decir también que a veces ha habido situaciones en las que la línea no debería de estar tan adelantada”, comentaba Iñigo Martíez en la rueda de prensa previa al partido contra el Brest en Champions de hace un año.

El central de Ondarroa, que dejó el club este verano rumbo a Arabia para unirse al Al Nassr, nunca ha escondido la dificultad del estilo defensivo de Hansi Flick. De hecho, hace unas semanas en MARCA, el propio Iñigo Martínez insistía en la presión que supone el estilo del técnico alemán:

"Fue una temporada para disfrutar y sufrir al mismo tiempo al mantener la línea tan alta, perfecta y exacta. Era una de las cosas que Flick obligó. Era y es su estilo de juego, la manera que quería que se jugara. Lo pulimos al máximo. Fue un año en el que disfruté al máximo, aprendí un montón".

Semana 'horribilis'

El Barça, en un mal momento colectivo marcado también por las ausencias, sigue sufriendo cuando la presión no es coordinada y cuando los delanteros no están encima de los encargados de dividir líneas en la salida de balón. En Montjuïc, el equipo compitió pero perdió intensidad en el tramo final ante el PSG cuando Luis Enrique tocó las teclas para liberar a Vitinha.

En Sevilla, la desconexión fue más evidente desde el primer minuto: el rival castigó cada pérdida y expuso las dudas en la transición defensiva picando en cada jugada la espalda de los defensas, vendidos ante la falta de intensidad de sus compañeros en los esfuerzos.