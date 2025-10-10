El problema del Barça ya tiene diagnóstico

Tras las últimas dos derrotas en los dos últimos partidos ante PSG y Sevilla la preocupación en el entorno Barça por el momento del primer equipo ha aumentado exponencialmente, aunque tanto Laporta como su junta directiva siguen manteniendo plena confianza en el proyecto como ya os contamos en SPORT.

En este sentido, múltiples han sido los análisis en los últimos días sobre los motivos que han provocado que el equipo parezca más endeble en defensa, que la presión no parezca ser tan trabajada como antes... Y ahora ya hay un diagnóstico de la cúpula azulgrana, pues tanto el presidente Joan Laporta como el Director de Fútbol Deco se han pronunciado en la misma línea que ya lo hizo antes el primer entrenador.

Las palabras del presidente

El presidente del FC Barcelona, noticia en los últimos días por acudir a la reunión de la European Football Clubs (EFC y anteriormente conocida como ECA), ha declarado para las redes del club sobre Hansi Flick y Deco que "están haciendo un gran trabajo, uno en su puesto de entrenador y Deco en su función de director de fútbol."

Sin embargo, Joan Laporta no esconde tampoco que "venimos de dos partidos que hemos perdido y que no hemos jugado como queríamos." En parte, el presidente lo achaca a "las muchas lesiones" y "lesiones de jugadores importantes", aunque no duda de que Flick "sabrá como darle la vuelta a la situación aprovechando el parón de selecciones".

De hecho, destaca las declaraciones del propio Hansi Flick y de Deco sobre la situación actual, haciendo referencia a la afirmación de "los egos matan el éxito" del entrenador teutón, y a la frase "somos un equipo competitivo si trabajamos duro", pronunciada por el portugués en la entrevista a Catalunya Ràdio. El máximo dirigente del club cree que estas afirmaciones "son una manera de mantener la tensión que debe mantener un equipo que aspira a ganar todas las competiciones".

Laporta, durante el Open Day de la Fundación Johan Cruyff / Valentí Enrich / SPO

Un claro diagnóstico

Tanto el presidente Joan Laporta, como el director de fútbol Deco, como el entrenador del primer equipo Hansi Flick parecen concordar e ir en la misma sintonía, para poder conseguir los objetivos y luchar por todos los títulos no puede haber egos, debe haber mucho trabajo de todos y no creer que solo la calidad bastara, o lo que es lo mismo: Todos los jugadores deben dar el máximo y trabajar juntos para repetir el éxito de la temporada pasada o, ¿por qué no?, mejorarlo.