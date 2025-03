El problema con Ansu Fati no es solo deportivo

Ansu Fati ha jugado esta temporada solo 187 minutos repartidos en ocho partidos, cuatro de Liga, tres de Champions y uno de Copa del Rey, precisamente su última participación, cuando entró en la última media hora ante el Barbastro, el 4 de enero. En la Liga no participa desde el 10 de noviembre, 21 minutos antes la Real Sociedad, mientras que en la Champions no lo hace desde el 23 de octubre (entró cinco minutos ante el Bayern). Flick no cuenta con él, de eso no cabe ninguna duda. Está en su derecho.

El canterano, una persona muy querida dentro del vestuario, no lo está pasando nada bien esta temporada porque, aunque sigue entrenándose con el resto del equipo, en el fondo no forma parte de él. No está lesionado, pero no entra en las rotaciones y sigue siendo desconvocado día tras día, siendo la mayoría de las veces el primer descartado. Solo entra cuando no hay más remedio. Nada que Ansu Fati no supiera porque fue el propio Hansi Flick quien quiso explicarle cara a cara cómo estaban las cosas.

Contrato creciente y desfasado

El alemán llamó a su despacho al jugador porque quería hablar con él. Fue en enero, con el mercado de fichajes en marcha. Y en esa conversación tuvo mucho que ver el club, que lleva tiempo preocupado por la alta ficha del jugador, que tiene un contrato ascendente (seis millones de euros brutos el primer año y, a partir de ahí, ocho, diez, doce y catorce millones el último año, siempre brutos), un salario que está entre los más altos de la actual plantilla, demasiado dinero para alguien que no juega. Renovó en 2021 hasta 2027, le queda esta temporada y dos más y el Barça necesita liberar masa salarial. Su caso preocupa mucho a nivel económico.

En lo referente al fútbol y al proyecto deportivo que tan bien está construyendo, Flick no se andó por las ramas. De hecho, incluso llegó a dar algún mensaje en rueda de prensa: "Para mí es muy importante ser honesto con los jugadores, con Ansu lo he sido. Hemos hablado de distintas opciones y él decidirá cómo se lo tomará·, explicó. También dijo que "si quiere quedarse está bien", aunque no es esa la mejor opción posible para el jugador, tal y como le explicó Hansi. Ansu es el único futbolista que, estando en condiciones de contar con él, se ha quedado fuera de una lista, un detalle que para nada es menor.

El camino hacia el éxito no es recto

Y es que el técnico le animó a salir, a buscar un equipo y, de hecho, puso encima de la mesa algunas opciones que habían llegado al club, consciente, eso sí, de que la decisión es solo suya y la respetará. Sin embargo, las propuestas no encajaban con nada que pueda seducir al futbolista. Ese fue, precisamente, un punto en el que Flick hizo mucho hincapié: mejor dar un paso atrás para volver a dar dos adelante. Le aconsejó que eligiera un club en el que fuera importante, aunque no fuera de primera fila ni de una de las grandes Ligas. Hasta cuatro ofertas ha llegado a rechazar, una de ellas del Besiktas. Le dijo que necesitaba jugar, que era imprescindible, para volver a ser él, que se reencontrara con su fútbol. Que el camino hacia el éxito no siempre es recto.

Ansu Fati en el banquillo del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc / Valentí Enrich

Ansu atendió educadamente a todo lo que le dijo su entrenador, que para nada lo tiene apartado durante los entrenamientos, pero al que tampoco le tiembla el pulso cada vez que debe descartar futbolistas para hacer la convocatoria. Se lo dijo abiertamente, a la cara, no cuenta con él. La pelota está ahora en su tejado porque es muy difícil que vuelva a jugar esta temporada. Solo tiene 22 años y toda una carrera por delante, pero en el club tienen claro que relanzarla no pasa por enrocarse en su contrato y aguantar hasta 2027.

El próximo verano deberá tomar una decisión importante porque Flick seguirá en el cargo y no puede pasar otra temporada como la actual. El ostracismo que está viviendo alguien que luce el '10' a su espalda no beneficia a nadie, ni al jugador, ni al club, ni tampoco al técnico, que necesita ocupar fichas con futbolistas que aguanten la exigencia que ahora mismo se está pidiendo en su equipo.

Y Ansu Fati no está ahora mismo en ese momento de su carrera. Sí, le dijo que puede quedarse, algo evidente porque tiene contrato en vigor, pero también que esa no es la mejor elección. En verano tocará tomar una decisión que beneficie a todas las partes. Jorge Mendes, su agente, tiene trabajo, pero entiende perfectamente la postura del Barça. Ahora deberá también el jugador aceptar la situación.