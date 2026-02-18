El problema de los '9' en el Barça

El FC Barcelona encadena dos derrotas consecutivas por segunda vez esta temporada: le sucedió a inicios de octubre (1-2 contra el PSG y 4-1 frente al Sevilla) y ahora ante el Atlético de Madrid por 4-0 y el Girona por 2-1. El conjunto blaugrana está acusando la falta de eficacia de sus dos delanteros centro en este tramo de la temporada: Ferran Torres y Robert Lewandowski están con la pólvora mojada.

Si bien es cierto que uno de los puntos fuertes de este Barça es la colectividad de cara a puerta (hasta seis futbolistas han superado la decena de goles este curso), es inevitable fijarse en los dos '9' de la plantilla cuando los goles escasean. A pesar de que Ferran y Lewandowski -especialmente el de Foios- arrancaron la temporada por todo lo alto, han ido de más a menos en este segundo tramo de campaña.

Si nos fijamos en los últimos cuatro partidos del Barça (Girona, Atlético de Madrid, Mallorca y Albacete), tan solo uno de los seis goles anotados proviene de un delantero centro, en este caso, de Lewandowski frente al conjunto balear. Se añaden a la lista de goleadores Lamine Yamal en dos ocasiones, Araujo, Marc Bernal y Cubarsí.

El problema se ve acrecentado si nos fijamos en los disparos a puerta que realizan los dos delanteros: tan solo suman cuatro entre ambos en los últimos cuatro partidos. Cifras bajísimas si nos referimos a los '9' del FC Barcelona. Contra el Girona, ni Ferran ni Lewandowski dispararon entre los tres palos, el polaco no lo logró tampoco contra el Atlético ni Ferran ante el Mallorca.

El momento de Ferran

La temporada del '7' blaugrana va camino de récord y de convertirse en la más prolífica de cara a puerta. Suma 16 goles y es el máximo goleador del equipo, por delante de Lamine Yamal (15), Lewandowski y Raphinha (13). El año pasado batió su propia marca goleadora anotando 19 dianas, por lo que ahora tan solo está a tres de igualar su mejor registro.

Sin embargo, sus números en el segundo tramo de temporada han empeorado notablemente y el Barça se ha resentido. En los últimos 14 partidos, Ferran Torres tan solo ha marcado tres goles (Athletic Club en la semifinal de la Supercopa, Racing de Santander y Elche). Una cifra que contrasta con las de la primera parte de la campaña: 13 tantos en 19 encuentros.

Uno de los partidos que mejor ejemplificó el momento que está viviendo el de Foios fue el duelo ante el cuadro ilicitano. Aquel día, Ferran anotó una diana, pero erró cinco ocasiones claras de gol en sus ocho disparos (tres de los cuales iban a puerta y otros dos se estrellaron contra la madera). Sin ninguna duda, el Barça se sostiene por su trabajo coral en el gol, pero necesita la mejor versión de sus dos delanteros centro para el tramo tan decisivo de la temporada.