Vida privada de João Cancelo: Así pasa su tiempo libre el 'nuevo' lateral del Barça

João Cancelo ya es culer. El lateral exjugador del Al-Hilal rescindió su contrato con el club de la liga árabe para cumplir su sueño y volver a Barcelona para jugar bajo las órdenes de Hansi Flick. La primera etapa llegó en 2024 con Xavi en el banquillo y su buen papel le valió para que los azulgrana confiaran en él una segunda vez, en el mercado de invierno de la temporada pasada.

Las dos ocasiones anteriores había llegado como cedido, una situación que esperaba poder resolver en el futuro y que finalmente ha logrado al firmar como juguador del Barça de pleno derecho, con un contrato hasta 2029: "Han sido semanas difíciles, pero yo tenía claro lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí (en el Al-Hilal) un año sin jugar porque mi único objetivo era volver al Barça. Mis representantes sabían que solo quería jugar aquí", señalaba.

La conexión Cancelo-Barcelona

Más allá del fútbol, Cancelo siempre ha mostrado una conexión especial con Barcelona y su estilo de vida. El portugués ha destacado en varias ocasiones el clima, la gente y la gastronomía de la ciudad, elementos que hacen que tanto él como su familia se sientan cómodos. “Me identifico mucho con el Barça por la cultura y por la ciudad”, aseguró.

Aunque reconoce que en Barcelona tiene menos privacidad que en el norte de Inglaterra, donde jugó anteriormente, entiende que forma parte de su profesión: “Es nuestro trabajo, ganas mucho dinero y también estás muy expuesto”. Siempre que su agenda se lo permite, Cancelo aprovecha para disfrutar de la ciudad junto a su mujer, Daniela Machado, y su hija.

Uno de sus restaurantes favoritos

Entre los lugares que encajan con ese estilo de vida mediterráneo se encuentra La Cúpula del Garraf, un restaurante emblemático situado frente al mar, en el pequeño pueblo costero de Garraf. Ubicado sobre un acantilado, ofrece vistas directas al Mediterráneo y una atmósfera tranquila y elegante.

Es un lugar al que acuden muchos futbolistas del Barça. Tiene una sala abovedada y luminosa, junto a las terrazas exteriores, que lo convierten en un espacio ideal para comidas relajadas o celebraciones especiales, con una cocina mediterránea basada en productos frescos, pescado y marisco. Es el tipo de entorno que encaja con la búsqueda de calma y calidad que valora el jugador.

La Roca Village, su lugar de desconexión

En su tiempo libre, Cancelo también comparte hábitos con otros futbolistas del Barça fuera del terreno de juego. La Roca Village, un centro comercial de lujo situado en La Roca del Vallès, es uno de los destinos habituales de muchos jugadores, atraídos por sus tiendas exclusivas y su discreción.

Cancelo, paseando por la Roca Village / SPORT.es

Por allí siempre se han visto a otros jugadores azulgrana, ahora y en el pasado, como João Félix, Vitor Roque, Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal o incluso Xavi Hernández. Así, entre paseos, buena comida y momentos en familia, João Cancelo hace vida en Barcelona, una ciudad en la que ya está de regreso.