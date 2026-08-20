Cumbre Deco-Mendes para acelerar las salidas

Día de muchos movimientos en Barcelona. Jorge Mendes ha aterrizado esta mañana en la terminal de vuelos privados de El Prat para acudir a la presentación de João Cancelo como nuevo jugador del Barça. La jornada del ‘superagente’ portugués, sin embargo, no ha terminado ahí.

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Tras una larga comida en un conocido restaurante del centro de Barcelona, en la que también han estado presentes Joan Laporta y Deco, según ha podido saber SPORT, Mendes ha mantenido posteriormente una reunión de poco menos de una hora con el director deportivo azulgrana en un hotel de la ciudad. Encima de la mesa, principalmente, las situaciones de Marc Casadó y Alejandro Balde.

Deco quería poner al día al agente portugués sobre el escenario que atraviesan ambos futbolistas. El caso de Casadó es el más urgente. El centrocampista tendrá que encontrar una salida durante este mercado de verano y el Barça trabaja para encontrar una operación satisfactoria para todas las partes. Distinta es la situación de Balde. Su futuro sigue siendo incierto y, aunque no se encuentra en el mismo escenario que Casadó, en el club han existido algunas dudas con su rendimiento en determinados momentos de la temporada.

Se intensifica la búsqueda

Como hemos ido explicando en SPORT, a Casadó no le atrae la opción de jugar en Arabia Saudí, a pesar de las suculentas ofertas de las que dispone, por lo que Mendes ha estado intensificando en los últimos días la búsqueda hacia ligas más competitivas que sean del agrado del de Sant Pere de Vilamajor.

Las pretensiones económicas con Marc Casadó son muy altas. No en vano, es un futbolista cotizado, pero solo en Arabia Saudí pueden asumir cifras que ronden los 40 millones de euros en los que el Barça ha tasado al canterano.

Marc Casadó siente el Barça como propio, aunque parece tener su futuro lejos del Camp Nou. / Instagram

El Nottingham Forest inglés y el Benfica portugués son dos equipos que se han asociado con Marc Casadó en los últimos días. Los contactos de Jorge Mendes pueden propiciar que aparezcan otros nombres encima de la mesa, si bien el FC Barcelona tendrá que rebajar, seguramente, sus pretensiones económicas.

Además, Jorge Mendes ofreció al centrocampista al Milan, pero el conjunto italiano no contemplaría un traspaso, mientras el FC Barcelona sí prioriza una venta para aumentar el límite salarial. Es la manera de operar que se ha impuesto en la dirección deportiva este verano, buscando también que el club pueda guardarse porcentajes ventajosos ante una futura venta o una posible ‘repesca’ del futbolista.

Contrato hasta 2028

Casadó tiene contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2028 después de firmar en 2024 la renovación, cuando dio el salto al primer equipo azulgrana, y tiene todo el derecho a elegir el destino que más le convenga y en el que considere que puede evolucionar más como futbolista.

A sus 22 años, el vallesano tiene una larga carrera deportiva por delante y ya una muy buena experiencia acumulada, no obstante suma 75 partidos oficiales con el primer equipo azulgrana (en los que ha marcado 1 gol y ha repartido 7 asistencias), además de 2 internacionalidades con la selección absoluta española.