Las prisas de Marc Guéhi condicionan su fichaje por el Barça

Marc Guéhi, central del Crystal Palace, era uno de los favoritos de la dirección deportiva del Barça para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada. El defensa gustaba mucho a los técnicos blaugrana y ya se habían mantenido reuniones para intentar concretar su incorporación. El Barça estaba bien posicionado, pero las prisas del futbolista marfileño podrían descabalgar los esfuerzos barcelonistas y todo indica que firmará un pre-contrato con el Liverpool a partir del 1 de enero.

Guéhi era uno de los centrales más apetecidos del mercado por su rendimiento en la Premier en los últimos años, por su buena salida de balón y porque, económicamente, se trataba de una operación ventajosa al acabar contrato el 30 de junio. El Barça se interesó por el nada más cerrar el mercado de verano, pero la competencia era muy grande y clubs como Liverpool, United o Bayern también han ido reuniéndose con su entorno para convencerle.

La opción del Barça atraía a Guéhi, pero sus demandas económicas y el hecho de que desea la oferta final en los próximos días hacen que el Barça se quede sin opciones. El club blaugrana no sabe del límite salarial que dispondrá en verano, por lo que la propuesta es inferior al de otros clubs. El periodista Sacha Tavolieri explica que Guéhi está ya listo para tomar una decisión y que el Barça no será definitivamente su destino.

La opción prioritaria de Guéhi en estos momentos es el Liverpool, club que ya estuvo cerca de ficharle en verano pasado a través de un traspaso. No hubo acuerdo entre clubs, por lo que se quedó en el Crystal Palace hasta junio del 2026, cuando saldrá libre. Es muy improbable que alguien pague ahora en enero por lo que la operación se irá ya para el verano.

Guéhi estaba en la 'short-list' de Deco para reforzar la plantilla del Barça junto a otros futbolistas como el alemán Schlotterbeck (Dortmund). El hecho de que el club blaugrana tenga que ir ahora al mercado de invierno a firmar posiblemente un central también podría condicionar la posición para el futuro.