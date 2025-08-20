Prisa con las inscripciones en el Barça

La dirección deportiva del Barça ha centrado ahora todos los esfuerzos en dar salidas para inscribir jugadores. El club tiene varias negociaciones en marcha y espera que antes del sábado pueda concretar alguna baja para ahorrar límite salarial y lograr alguna inscripción de cara al partido ante el Levante. Por ahora todo está en el aire, pero el club confía en poder contar con la inscripción de Gerard Martín siempre que se pueda llegar a un acuerdo con la rescisión de Oriol Romeu, aunque por ahora hay diferencias y no queda nada claro que se pueda lograr.

Este miércoles comenzó con un encuentro entre los agentes de Iñaki Peña y el Barça para acabar de acordar su renovación por una temporada con el objetivo de que le permita salir cedido. Se ha avanzado mucho y el club desea que difiera algunas cantidades para el próximo curso para que su salario sea asumible por alguno de los equipos que desean contratarle. Se está avanzando, pero es improbable que todo pueda quedar listo antes de este fin de semana.

Iñaki Peña está estudiando ofertas y en estos momentos sus grandes dos opciones son el Como y el Girona. El portero se decantaría por esta segunda opción, pero todo dependerá también de que cuadren los números. La salida de Iñaki Peña debería permitir la inscripción de Szczesny y Bardghji con dorsal de primer equipo, aunque es muy probable que ninguno de los dos pueda estar disponible para la segunda jornada de Liga.

El otro tema abierto es el de Oriol Romeu. El Barça negocia su rescisión del año que le queda de contrato, pero por ahora no hay acuerdo. De hecho, todo se ha retrasado por la ausencia de una oferta formal del Barça en las últimas semanas. Oriol Romeu está poniendo facilidades y está dispuesto a salir perdonando dinero aunque desea percibir un porcentaje del salario que le correspondería para compensar con la ficha que cobre en su nuevo destino. Hoy seguirán hablando y mañana es probable que haya una cumbre de última hora para finiquitar este asunto.

Oriol Romeu manejaba el interés de varios equipos españoles como Valencia, Sevilla, Oviedo o Girona, pero no cerrará nada hasta concretar su acuerdo con el club blaugrana y salga libre. También ha recibido algún interés de la MLS. La salida de Oriol Romeu debería facilitar la inscripción de Gerard Martín, un futbolista que Hansi Flick desea tener ante el Levante para tener más opciones en defensa. Pinta que puede suceder, pero no hay nada concretado.

La última salida pendiente será la de Héctor Fort. El Barça planteaba un traspaso, pero las ofertas que han llegado no acaban de convencer, por lo que es probable que acabe marchándose cedido por una temporada con opción de compra. En este caso, el club tiene claro que todo se podría demorar hasta los últimos días de mercado, ya que puede surgir alguna opción interesante de última hora.