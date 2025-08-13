Se priorizará la 'Operación África'

Como avanzó SPORT un mes atrás, el portugués Joao Amaral desembarca en el Barça procedente del Rio Ave para ser el nuevo director del departamento de scouting, donde tomará el relevo de su compatriota Paulo Araujo, que decidió dar por finalizada su etapa en Barcelona y ha fichado este verano por el Oporto, que preside André Villas-Boas, para realizar la misma función.

Amaral, de 38 años, cuenta con la máxima confianza de Deco, con quien había trabajado codo a codo en su extinta agencia de representación. El ejecutivo luso llega para marcar perfil propio, pero esto no significa que no vaya a seguir ejecutando las líneas maestras diseñadas en las tres últimas temporadas.

El Barça seguirá dando el máximo interés a mercados que están siendo bien explorados, como el africano, donde se han realizado varias operaciones. David Oduro, Aziz Issah, Ibrahim Diarra y Hafiz Gariba son los cuatro jugadores africanos de 18 años fichados esta última temporada en la cantera del Barça en una apuesta estatégica del club. Otros talentos de este continente han estado a prueba en la Ciutat Esportiva.

La 'Operación África' funcionará a todo vapor. Y el scout del club en la región, Mousa Kone, que está realizando un espectacular trabajo, continuará siendo una figura estratégica.

En una etapa de recursos limitados y con muchísimas trabas para inscribir los futbolistas del primer equipo, el objetivo es optimizar la detección de talento precoz para adelantarse a los competidores europeos, principalmente los clubes ingleses y los franceses, que mapean constantemene este mercado.

Con este movimiento, se reducen las inversiones, pero aumenta el riesgo y la dificultad de apostar por jugadores más jóvenes, a los que se atan con un cierto margen antes de que cumplan los 18 años, la edad mínima para que los extracomunitarios puedan dar el salto definitivo a La Masia, donde completarán su formación.