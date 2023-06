Prioridad total en el Barça por la renovación de Dembélé para evitar una fuga

El área deportiva blaugrana intentará blindarle antes del 30 de junio haciendo un esfuerzo económico Tiene una cláusula de salida de 50 millones hasta el 14 de julio y se intentará evitar la incertidumbre

Ousmane Dembélé se ha convertido en la prioridad absoluta de la dirección deportiva del Barça de ahora al 30 de junio. El área deportiva del club blaugrana intentará atar su continuidad antes del 30 de junio para evitar el riesgo de una fuga que podría complicar muchísimo la planificación de cara a la próxima temporada. El extremo francés desea seguir, pero su cláusula de rescisión es de solo 50 millones de euros hasta el próximo 30 de junio y eso está condicionando muchos movimientos de mercado del Barça en estos momentos. Se confía en poder llegar a un acuerdo inminente.

El Barça y el entorno de Dembélé ya mantuvieron un primer encuentro hace algo más de un mes en el que las dos partes mostraron su total predisposición a intentar llegar a un acuerdo para ampliar el contrato que vence en el 2024. En aquel entonces se comenzó a hablar de cifras, con una primera propuesta pero no se ha avanzado lo necesario. El club entiende que ha llegado el momento de llegar a un acuerdo total para evitar que las próximas semanas sean tensas y cerrar así la incertidumbre que crea la cláusula de salida del francés.

Es cierto que Ousmane siempre ha manifestado su deseo de continuar en el Barça. Se encuentra cómodo en Barcelona y también en el equipo blaugrana. Su relación con Xavi Hernández es especial y ahora sí se siente importante en el vestuario. De hecho, su titularidad es absolutamente indiscutible y el entrenador siempre ha dejado claro que se trata del jugador más diferencial que hay en el equipo. El Barça no desea que se escape y el futbolista está convencido de seguir, por lo que el club va a intentar que todo ello quede plasmado ya en un nuevo contrato.

El Barça va a apostar fuerte por Dembélé realizando un esfuerzo económico en esta renovación. La idea ahora es intentar acordar un contrato a largo plazo con una mejora tanto de salario como por objetivos, por lo que el francés pasará a ser prácticamente el jugador mejor pagado de la plantilla. El club tenía previsto realizar este movimiento ya esta misma semana, pero se ha aplazado unos días aunque desde la entidad dejan claro que van a pasar cosas con esta negociación muy pronto porque ya no se puede esperar más.

La incertidumbre que crea la cláusula de salida de Dembélé está provocando una parálisis en la planificación sobre algunas negociaciones. El Barça tiene en la rampa de salida a Ansu Fati y Ferrán Torres, pero no se ha formalizado todavía nada a la espera de blindar a Dembélé. Y es que si hubiera una salida indeseada del francés antes del 14 de julio, el Barça no podría perder a otro extremo y también le sería muy complicado encontrar a un sustituto de garantías en el mercado con el poco margen de maniobra que hay por el límite salarial.

En el Barça se confía en la predisposición total del futbolista a continuar, pero también tienen claro que Dembélé es una auténtica oportunidad de mercado para los clubs con potencial económico y deportivo en Europa. Su precio puede atraer a algunos equipos en un verano en el que se moverán grandes cifras en el fútbol europeo. No hay futbolistas de la calidad de Dembélé que puedan salir a ese precio y, por ello, el Barça quiere cortar por lo sano con esta anomalía de contrato. Un blindaje ahora sería un golpe encima de la mesa y se cerraría cualquier opción de salida del futbolista.

Por ahora, fuentes del club blaugrana aseguran que no hay noticias de ninguna oferta por Dembélé. El Barça no lo tiene ni le tendrá en el mercado porque es considerado un jugador estratégico, pero no pueden controlarlo todo. La orden del club es cerrar este caso en los próximos días y esperan hacerlo con un acuerdo. En caso de que no sea posible siempre existirá la opción de que el jugador pueda acogerse a esa cláusula de rescisión y dejaría al club en una situación complicada.