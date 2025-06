La prioridad de Flick no es la portería

El jueves pasado hubo reunión de la junta directiva del Barça y en ella, según explicó ‘RAC1’, Joan Laporta, presidente, y Rafa Yuste, vicepresidente deportivo, informaron de que el club quiere fichar Joan Garcia, guardameta del Espanyol. En esta reunión no estuvo el director deportivo, Deco, cuya labor en este momento está centrada prácticamente de forma exclusiva en asegurarse la continuidad de la gran mayoría de la plantilla que dirige Flick.

Deco lo ha dicho por activa y por pasiva: “Nuestra idea es mejorar el equipo sin bajar el nivel, mantener la estabilidad, veremos qué margen tenemos tras las renovaciones”. El director deportivo está atado de pies y manos a la hora de ir al mercado, los números mandan, el límite salarial es muy escaso y no puede actuar con normalidad a la hora de reforzarse. Lo de la mal dicha norma 1:1 de LaLiga.

Nada ha cambiado

Todo sigue igual. Deco y Flick se reunieron tras acabar la temporada para planificar la próxima y establecer prioridades, siempre teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa la entidad. Tras la renovación de Flick, llegaron las de Raphinha y Lamine Yamal. Antes, en enero, habían renovado Pedri, Gavi y Araujo, mientras que Cubarsí firmó en febrero. Pronto lo hará Casadó y también deben abordarse las carpetas de De Jong, Èric Garcia y saber si Szczesny acepta seguir.

Laporta junto a los porteros Szczesny y Ter Stegen. / FCB

El conjunto de estas operaciones supone que la masa salarial de la primera plantilla crezca, lo que limita un poco más la capacidad para inscribir a nuevos futbolistas. El técnico alemán, junto al director deportivo, establecieron como prioridad absoluta el fichaje de un delantero que juegue por banda izquierda. Los nombres de Luis Díaz y Rashford figuran los primeros de la lista.

La portería no preocupa

En cambio, todo lo referente a la portería estaba desde el punto de vista del técnico resuelto (siempre con la incógnita del meta polaco). TerStegen regresaba, una vez recuperado al cien por cien de su lesión de rodilla, a la titularidad y Flick no considera importante firmar a un guardameta. Así lo trasladó a Deco, que coincide con su entrenador. De hecho, ambos son muy conscientes de que no hay dinero para reforzar todas las líneas que deberían reforzarse y preferirían priorizar lo que consideran necesario:el extremo zurdo.

Ter Stegen, antes de un entrenamiento del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

Por su parte, Iñaki Peña tiene contrato hasta 2026 y, si quiere salir, deberá presentar una oferta a la dirección deportiva. No se lo pondrían difícil, pero de momento no hay nada más allá de la voluntad del alicantino de salir, que cambió recientemente de representante para confirmar sus intenciones.

El caso Dani Olmo

Por si fuera poco, en el recuerdo está el problema con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor durante toda la temporada y no quieren pasar por la misma situación, algo que, de no solucionarse el tema del Fair Play, podría suceder si desde la entidad se hace una apuesta inequívoca por Joan Garcia, lo que podría evitar firmar en la línea de ataque (la única fórmula sería una salida de Ter Stegen que el alemán ya ha descartado).

Flick entiende la oportunidad de mercado, pero tiene muy claras sus prioridades. Y no se mueve de ahí. El plan está trazado: acabar de asegurarse la continuidad de gran parte de la plantilla y, si queda margen de maniobra, firmar arriba. El técnico no entendería que esa operación quedase bloqueada por la llegada de un guardameta que no ha pedido. De todos modos, si los movimientos para traer a Joan Garcia acaban fructificando, el alemán le abrirá las puertas, aunque no se olvidaría de las necesidaes en ataque...