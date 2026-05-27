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FC BARCELONA

¡Principio de acuerdo para el fichaje de Anthony Gordon por el Barça!

El club blaugrana avanza en las negociaciones con el Newcastle United y confía en cerrar el fichaje del extremo inglés antes del Mundial

¡El rey de la noche! El 'poker' de Anthony Gordon que entrará en los libros de historia de la Champions

¡El rey de la noche! El 'poker' de Anthony Gordon que entrará en los libros de historia de la Champions

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Carlos Monfort

Carlos Monfort

El FC Barcelona ya tiene vía libre para lanzarse definitivamente a por Anthony Gordon. El extremo inglés del Newcastle United FC está cada vez más cerca de convertirse en el primer gran refuerzo del verano para Hansi Flick después de que el club inglés haya dado luz verde a una operación que podría cerrarse en torno a los 80 millones de euros más variables que se están discutiendo en estos momentos.

Las negociaciones entre las partes han avanzado de forma importante durante las últimas horas y en el Barça existe optimismo total para intentar cerrar el acuerdo antes del inicio del Mundial. El objetivo de la dirección deportiva que encabeza Deco es que el futbolista pase revisión médica antes de incorporarse a la concentración de Inglaterra, evitando así que el torneo pueda alterar las condiciones económicas de la operación.

El club blaugrana ya tiene prácticamente encarrilado el acuerdo contractual con el jugador. Gordon firmaría por cinco temporadas, una apuesta muy fuerte del Barça por uno de los futbolistas más deseados del mercado inglés.

Antes del Mundial

Aunque el atacante tenía propuestas importantes de clubes como el Liverpool FC o el FC Bayern Munich, el proyecto de Flick ha terminado siendo decisivo. El técnico alemán considera prioritario incorporar un extremo con desborde, intensidad y capacidad para jugar también por dentro, y Gordon encaja perfectamente en ese perfil.

El viaje de Deco y Bojan a Londres terminó siendo clave para desbloquear definitivamente la operación. Allí se produjo el acercamiento definitivo con el entorno del futbolista y el Barça consiguió posicionarse claramente por delante del resto de competidores. Gordon, además, ha transmitido al Newcastle su deseo de iniciar una nueva etapa lejos de St James’ Park pese a tener contrato de larga duración hasta 2030.

Gordon ha destacado en Europa con las 'urracas'

Gordon ha destacado en Europa con las 'urracas' / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

En el club blaugrana consideran que el internacional inglés puede convertirse en una pieza diferencial dentro del nuevo proyecto de Flick. Su capacidad para atacar espacios, su agresividad en la presión y su versatilidad ofensiva son aspectos especialmente valorados por el cuerpo técnico.

La intención del Barça es acelerar al máximo durante las próximas horas para evitar riesgos innecesarios antes del Mundial. En los despachos existe el convencimiento de que una gran actuación de Gordon con Inglaterra podría disparar todavía más su valor de mercado y complicar la operación económicamente.

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Por eso, tanto Deco como el área deportiva trabajan con la idea de dejar completamente cerrada la operación antes del inicio de la competición internacional. Salvo giro inesperado, Anthony Gordon ya encara la recta final para vestir de blaugrana.

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