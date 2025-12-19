El principio del fin para José Elías en el Barça: "Me pusieron en otro hotel en plan garrapata"

José Elías, propietario de la cadena de supermercados 'La Sirena' y avalista de Joan Laporta al inicio de su mandato por la amistad que le unía con Eduard Romeu, ha sido una figura controvertida en los últimos tiempos.

Más allá de sus conocidos consejos y participaciones en múltiples pódcast, su figura se ha llegado a relacionar directamente con la marcha de Leo Messi, pues el multimillonario habría amenazado con retirar su soporte económico a la Junta Directiva si se firmaba con el fondo inversor CVC. Ahora, mucho tiempo después, José Elías explica en un TikTok en su cuenta personal en dicha red social como comenzó a fraguarse su propia salida de la entidad culer.

José Elías / SPORT.es

"Me pusieron en un hotel en plan garrapata"

El multimillonario explica lo que él consideró como una falta de respeto de la institución azulgrana a su figura, después de haber aportado 40 millones de euros de su bolsillo para facilitar el mandato de Joan Laporta: "Una vez me desplacé con el equipo el Barça para el partido contra el Galatasaray y allí fue el principio del fin. Me hicieron un feo bastante grande".

El de Badalona añade los detalles de lo sucedido en Turquía en el partido de Europa League de 2022, "después de haber puesto el aval, resulta que el que puse yo en el Barça que era Eduard Romeu, fue a un hotel junto con toda la Junta Directiva y a mí me pusieron en plan garrapata en otro hotel", cuenta antes de explicitar que "se sintió bastante mal", por lo que pensó en "que se fueran a la mierda".

Narrando lo sucedido, insiste en que Eduard Romeu, "el que puso él" tal como incide en varias ocasiones, "también se marchó al otro hotel", lo que ya le molestó en demasía porque "yo pongo la pasta para que él entre, él no pone un duro y a mí me mandan a otro hotel".

Eduard Romeu, exvicepresidente económico del Barça / Javi Ferrándiz

Ni José Elías, ni Eduard Romeu

La entrada de Eduard Romeu en el club, como bien explica Elías, se debió a una promesa entre ambos explicada en multitud de ocasiones, ya que el exitoso empresario prometió al exvicepresidente económico del club aportar el aval necesario para que pudiera presentarse a la candidatura presidencial del Barça, lo que finalmente derivó en aportar un aval para facilitar el mandato de Laporta a cambio de la entrada de él y de Romeu en el club.

Sin embargo, actualmente ni José Elías ni Eduard Romeu pertenecen ya al club, pues el exdirectivo dimitió en marzo de 2024 de su cargo "por motivos personales y profesionales".