Principio de acuerdo para renovar a Koundé hasta 2030

El pasado 15 de febrero, Tomás Andreu adelantó en SPORT la buena predisposición de las partes para que Jules Koundé renovara su contrato con el Barça, que finaliza en 2027, hasta el año 2030.

Según hemos podido saber en 'La Posesión', os podemos contar que a día de hoy hay un principio de acuerdo casi cerrado entre el Barça y Koundé para que el futbolista azulgrana siga en el Barça hasta 2030. Serían tres temporadas más y el jugador seguiría hasta los 31 años.

La realidad es que hay mucha satisfacción en el club con el rendimiento del jugador y que Koundé está muy feliz y ha asumido por completo su rol de lateral.

Esto no quiere decir que en un momento determinado, pueda actuar de central, pero esa sensación que tuvimos hace meses de que a él no le gustaba jugar de lateral ya no existe. Ahora se encuentra a gusto y ha asumido el rol, algo que el Barça tiene en cuenta.

Habrá un pequeño aumento de sueldo. El Barça cambia años por dinero, para entendernos. No es una cifra descomunal con respecto a lo que está cobrando hasta el momento y el club le está ofreciendo quedarse cinco años más contando desde ahora en el club.

Se trata de una renovación que se suma a las que ya se han hecho. Podría tardar un poco más en anunciarse porque no hay espacio salarial ahora mismo, por lo que habrá que esperar hasta verano.

Koundé es el jugador que más minutos ha jugado bajo las órdenes de Hansi Flick esta temporada. Hasta el momento suma ya 43 partidos con 3 goles y 8 asistencias, demostrando un gran entendimiento con Lamine Yamal en el perfil derecho y un crecimiento exponencial como lateral.