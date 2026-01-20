Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Principio de acuerdo para la renovación de Juan Hernández con el Barça

El centrocampista del filial, que tenía suculentas ofertas y podía marcharse gratis en junio, renovará su contrato en breves

Juan Hernández celebra un gol con el Barça Atlètic

Juan Hernández celebra un gol con el Barça Atlètic / Archivo

Carlos Monfort

Sergi Capdevila

Buenas noticias en clave Barça Atlètic, ya que uno de los futbolistas más determinantes del equipo dirigido por Juliano Belletti ha decidido seguir en el club. Según ha podido saber SPORT, Juan Hernández ha apostado por continuar en el Barça pese al interés de varios equipos que estaban presionando para hacerse con sus servicios.

El centrocampista, que puede jugar tanto de centrocampista ofensivo como de extremo, finalizaba contrato este mes de junio y tenía la posibilidad de salir libre, pero ha optado por renovar con el conjunto azulgrana. Sin lugar a dudas, una decisión importante en un contexto en el que hay futbolistas del filial que no tienen clara su continuidad. El equipo del técnico brasileño ha sufrido bajas sensibles y aún se esperan más. En cambio, Juan ha confiado en el proyecto y mantiene el objetivo de dar el salto al primer equipo.

Convocado con el primer equipo

Como premio a sus grandes actuaciones y ante la baja de Dro, el Barça le ha convocado con el primer equipo para viajar a Praga y sentarse en el banquillo en el partido ante el Slavia Praga. Un gesto claro de que el club cuenta con él y de que Hansi Flick lo está siguiendo de cerca.

Juan Hernández llegó al Barça en 2020 procedente de las categorías inferiores del Real Zaragoza. Desde entonces ha ido creciendo de forma constante, ganando peso en el filial y destacando por su rendimiento. Su evolución le ha llevado a convertirse en una de las apuestas claras del fútbol base azulgrana, que en los próximos días hará los últimos pasos para proceder formalmente y anunciar su renovación de manera oficial.

Tal y como se ha venido contando en los últimos meses, ambas partes estaban predispuestas a entenderse tras varias reuniones presenciales y así ha sido. Una renovación que refuerza el proyecto del Barça Atlètic y confirma la confianza total del club en Juan Hernández.

