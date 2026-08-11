Principio de acuerdo PSG-Barça por Ferran Torres

Ferran Torres será de manera oficial nuevo jugador del PSG antes de finalizar la semana. Las últimas horas han sido de lo más intensas entre los ejecutivos del club parisino y el FC Barcelona. Las ofertas, contraofertas y matices de todo tipo han sido una constante hasta llegar a un punto de entendimiento que puede dar por cerrada la operación. Habrá traspaso, pero la formalización del fichaje se demorará unas horas más de lo previsto.

El principio de acuerdo entre PSG y Barça se alcanzó a lo largo de la jornada. No hubo sorpresas. Desde París tenían claro que el Barça iba a pelear hasta el final por alcanzar la cifra de los 50 millones de euros fijos. Otra cuestión bien diferente es el baile de los bonos y la dificultad para sumarlos en el cómputo final. Según varias fuentes próximas al PSG, la cifra final de la operación incluirá los 50 kilos de referencia y 5 millones en variables.

Agendas complicadas

Desde el mismo momento en el que el pasado lunes el Barça rechazó de plano los 40 millones iniciales del PSG (con 10 de añadido), el presidente, Nasser Al Khelaïfi, ya autorizó a mejorar la oferta sabiendo que era imprescindible alcanzar los 50 kilos para sellar la operación. Luis Enrique quiere al 'Tiburón' en una plantilla destinada a reforzar el ataque sin la necesidad de apostar por un 9 clásico de referencia. Y al final lo conseguirá.

Ferran tiene un hueco reservado en un sistema de juego que le va como anillo al dedo y liderado por un técnico que siempre ha apostado por él. En el fondo, todo aquello que en los últimos tiempos ha echado en falta en el Barça y que sutilmente reclamó en las últimas entrevistas en Estados Unidos, donde pidió que el club azulgrana le mostrara verdaderamente que le quiere como un baluarte claro del proyecto de futuro. Está claro que ese gesto nunca llegó. Y si lo hizo, tampoco le convenció.

Ni Deco ni Hansi Flick le dieron el cariño esperado mientras que Luis Enrique optó por dar un paso al frente y, entre otros detalles, cogió el teléfono y le explicó al detalle su rol en un equipo en el que las rotaciones son una constante. Es evidente que el tridente ofensivo campeón de la Champions -Dembélé, Kvaratskhelia y Doué- marca diferencias pero con Lucho al frente del equipo la irrupción de nuevos puntas está garantizada. Una propuesta armada y bien presentada desde hace semanas. Las dudas asaltaron a Ferran y el Tiburón acabó dando el ok final a un PSG que sigue con su profunda remodelación en la plantilla.

Luis Enrique se reencontrará con Ferran Torres en el PSG / JuanJo Martín / EFE

Pero la disputa mañana de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa provocó que la cúpula de la entidad gala se haya desplazado a Salzburg. Una dificultad logística que, sin embargo, no impidió que se mantuvieran las negociaciones hasta el punto que ambas partes se emplazaran a plasmar por escrito lo acordado verbalmente. Los directores deportivos, Deco y Luis Campos, lo dejaron atado y bien atado. Es cuestión de redactar contratos y evitar posibles desencuentros de última hora. Los clásicos flecos a veces juegan una mala pasada.

Ferran Torres, por su parte, tampoco quiso apretar el acelerador de las negociaciones más de la cuenta. El futbolista se espera que acuda hoy a la Ciutat Esportiva y pueda despedirse de los que han sido sus compañeros estos últimos años. En el club todos tienen asumido que el adiós de Ferran es cuestión de horas. El campeón del mundo regresa para recoger sus pertenencias personales y emprender rumbo a París.

Desde Francia aseguran que Ferran Torres tendrá un contrato TOP, a la altura de los cracks del PSG, y se prolongará durante 5 temporadas. Un contrato de primer nivel que satisface al jugador, a su nuevo entrenador, Luis Enrique, y a un Barça que, en contrapartida, recogerá 50 millones de euros imprescindibles para afrontar nuevos compromisos. Por supuesto, la ficha que libera Ferran es un aliciente más para bendecir el traspaso.