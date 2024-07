¡Principio de acuerdo Nico Williams - Barça!

Nico Williams es el gran deseo del FC Barcelona para la delantera de la próxima temporada. Como ya os contamos aquí y en 'La Posesión', el extremo vasco, gran revelación de la Eurocopa con España junto al azulgrana Lamine Yamal, ya sabe desde hace semanas que el Barça le tiene en el número de la lista de prioridades, y por eso el club se ha puesto manos a la obra para cerrar el acuerdo lo antes posible con el jugador del Athletic Club.

Según hemos podido confirmar para SPORT y 'La Posesión', el Barça se reunió la semana pasada en la Ciudad Condal con el agente de Nico Williams, Félix Tainta. La reunión finalizó con un principio de acuerdo entre el club y Nico en lo que se refiere a los términos personales de la operación. Aunque no hemos tenido acceso a la ficha y a los años totales del contrato del extremo de la selección, podemos afirmar que ya hay principio de acuerdo entre ambas partes y que todos los flecos ya están cerrados a la espera de que Barça y Athletic cierren el traspaso definitivo.

A partir de ahora, se abre un nuevo escenario en el que el Barça tendrá que trabajar en dos puntos clave para hacer realidad el fichaje: el pago de la cláusula de rescisión de Nico Williams y la inscripción del jugador una vez el club abra una brecha en el apretado margen salarial -ahora todavía inexistente- con el que opera la entidad azulgrana. El Athletic Club, como ya dijo su presidente Jon Uriarte, no está dispuesto a negociar por el extremo, por lo que al Barça se le cierran las puertas de encontrar fórmulas que le permitan fraccionar el pago del traspaso como tenía pensado en un primer momento el club.

La voluntad de Laporta

Sobre esta situación, a principios de semana, Joan Laporta fue muy contundente en el programa 'El Matí de Catalunya Ràdio', en el que no se cortó sobre la voluntad del Barça de conseguir la incorporación de Nico Williams, una debilidad personal del presidente culé: “Evidentemente que me gusta, y mucho. Hoy por hoy nos podemos permitir fichar a Nico Williams. Podemos hacer frente a un fichaje como el de Nico", soltó Laporta, que también añadió que "estamos trabajando en las operaciones que nos pide Flick".

En este sentido, sobre la posibilidad de fichar y la regla del 1:1 para inscribirle, el presidente azulgrana comentó que "en breves podremos anunciar las operaciones que hemos trabajado. En breves volveremos a la normalidad del Fair Play", aseguró.

Fecha límite para Nico

Como informó Toni Juanmartí en SPORT, el jugador del Athletic no esperará eternamente al Barça. Williams prioriza 100% un traspaso en clave azulgrana y entiende que el club no vive una situación económica fácil, pero el Barça no puede dormirse y debería tener la operación avanzada, como máximo, durante la primera semana de agosto.

Si el Barça no hace los deberes, el fichaje de Nico pasaría a complicarse seriamente, ya que el jugador no querría dejar al conjunto vasco sin margen de maniobra para buscarle un reemplazo.