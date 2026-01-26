Principio de acuerdo para el fichaje de Juwansley Onstein

Son días intensos para la actualidad del filial azulgrana, que en los últimos días del mercado invernal se está moviendo intensamente para lograr incorporaciones de peso para tapar la plaga de bajas. Según ha podido saber SPORT, el Barça ha llegado a un acuerdo total para el fichaje de Juwensley Onstein. El defensa holandés ya se encuentra en Barcelona y esta misma mañana ha pasado el reconocimiento médico en un hospital de la ciudad, un paso previo a cerrar de manera definitiva su incorporación al club azulgrana. El periodista especializado en fichajes Matteo Moretto fue el primero en desvelar el interés del club azulgrana en el jugador y este periódico ha podido confirmar la noticia.

La idea es que el futbolista firme mañana o pasado en la Ciutat Esportiva para convertirse oficialmente en jugador del filial. El club quiere se incorpore cuanto antes a la dinámica del equipo y empiece a entrenar con normalidad una vez se complete la firma y la presentación interna.

El futbolista contaba con propuestas interesantes sobre la mesa, pero tuvo claro desde el primer momento que su prioridad era el Barça. La oportunidad de crecer dentro de la estructura azulgrana y el proyecto deportivo fueron claves para que aceptara la oferta sin dudarlo. El club, por su parte, ve en él un perfil con margen de crecimiento y capacidad para adaptarse al estilo de juego, por lo que el futbolista empezará en el filial azulgrana con el claro objetivo de establecerse en el sistema de Belletti para poder ser convocado por Flick en un futuro.

Este fichaje encaja en la política de scouting impulsada tras la llegada de João Amaral como responsable del área. Desde su incorporación, el Barça ha reforzado una línea de trabajo basada en detectar talento en el extranjero antes de que los grandes clubes, con mayor capacidad económica, se adelanten. El objetivo es claro. Anticiparse, incorporar jugadores con proyección y obtener rendimiento deportivo y económico en el futuro.

En un contexto económico delicado, el club apuesta por moverse con inteligencia y anticipación. La llegada de Onstein responde a esa estrategia y refuerza la idea de construir desde abajo, con tiempo y paciencia, un proyecto sólido para los próximos años.