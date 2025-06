Principio de acuerdo Barça-Joan García: el fichaje, a punto

Joan García será nuevo portero del Barça la próxima semana si no hay un giro final inesperado. El Barça ha llegado ya a un principio de acuerdo con el guardameta del Espanyol para las próximas cinco temporadas y todo se debería completar en cuestión de días con el pago de los 25 millones de euros, más IPC, de la cláusula de rescisión. El Barça se ha movido bien en los últimos días para conseguir uno de sus objetivos estratégicos y la idea es que el actual portero blanquiazul comparta puesto con Ter Stegen y Szczesny el próximo curso.

El portero espanyolista habría dado ya el OK a la propuesta blaugrana, ya que deportiva y económicamente considera que es la mejor. La dirección deportiva blaugrana, con Deco al frente, ha trabajado duro con el entorno del portero para evitar que se marchara a la Premier League. Se han ido salvando escollos y definitivamente formará parte de la primera plantilla blaugrana y partirá con ventaja como titular.

Joan García era para el Barça una grandísima oportunidad de mercado. Su cláusula de 25 millones de euros le hacía ser asequible y el club blaugrana avanzó la remodelación de su portería para evitar que Joan firmara por un equipo inglés y se escapara casi de forma definitiva. En un primer momento, se sopesó la opción de cederle a un tercer equipo, pero ni Joan ni su entorno han querido. Firma para luchar por la titularidad en el Barça desde el primer minuto.

La decisión de Joan García no ha sido nada fácil por el componente emocional del fichaje. No es fácil pasar del Espanyol al Barça y tanto el portero como su entorno han dudado. Ha sido determinante la voluntad total del Barça para firmarle y también que alguna de las opciones más potentes de la Premier League no se han desarrollado en tiempo y forma como se esperaba. Solo el Bournemouth de Andoni Iraola dio el paso adelante, pero Joan García tiene la oportunidad de jugar la Champions en un proyecto joven y ganador. Y así no se debe mover de casa.

Los siguientes pasos que deberá dar el Barça serán el pago de la cláusula de rescisión de Joan García y la oficialización del fichaje. Puede ser a finales de esta semana, pero todo apunta más a la próxima. Joan está de vacaciones en estos momentos y Deco se encuentra también fuera de Barcelona, por lo que una vez atado el contrato, no hay tanta prisa para desarrollarlo.

Joan García llegará con el OK deportivo total de Hansi Flick y la dirección deportiva blaugrana. En el Barça tienen claro que fichan a portero para muchísimos años. Y es que a su edad -tiene 24 años- le espera un futuro importante por delante. De hecho, Joan García está llamado ser el portero de la selección española en las próximas convocatorias una vez se juegue la Nations League.

El Barça vería con buenos ojos dar salida a Marc-André Tar Stegen e Iñaki Peña, pero no se forzará la marcha del alemán. Si quiere quedarse, Ter Stegen ya sabe su situación y deberá luchar por ganarse el puesto. Con quien sí se cuenta es con Szczesny, que renovará por una temporada más y acompañará al portero catalán en la plantilla. Deco ha conseguido avanzarse al mercado concretando un fichaje relámpago y estratégico para el Barça.