Principio de acuerdo Barça-Ajax por Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen está ya muy cerca de salir del Barça. El club blaugrana y el Ajax han llegado a un principio de acuerdo verbal para su cesión por una temporada tal y como han informado fuentes del Barça. El entente es total en cuanto a cantidades económicas y el club blaugrana está a la espera de la llegada de la documentación para revisar toda la operación y dar luz verde a que el portero viaje ya a Amsterdam durante la próxima semana para formalizar su cesión, que será por una temporada y, en princpio, con una opción de compra que quedará estipulada en la firma de todos los contratos.

En el Barça se da ya prácticamente por hecha la salida de Ter Stegen hacia el Ajax tras el OK también por parte del jugador para incorporarse al club holandés. La operación no es inminente, por lo que el anuncio oficial tardará aún algunos días. Y es que uno de los requisitos para acabar de formalizarlo todo es la exhaustiva revisión médica a la que se someterá el portero blaugrana para acabar formando parte de la plantilla del Ajax. Ter Stegen está totalmente restablecido tanto de sus problemas de espalda como de su última operación en el isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que está absolutamente apto para iniciar la temporada. Pese a todo, el club holandés no quiere correr ningún riesgo antes de rubricar su llegada.

Ter Stegen tenía alguna otra oferta encima de la mesa, pero le ha convencido la insistencia del Ajax y, sobre todo, la presencia de Míchel como nuevo técnico del conjunto holandés. Míchel ya apostó muy fuerte por él en el mercado de enero, cuando se llevó al alemán cedido al Girona por seis meses y le dio la titularidad ya de entrada. Su lesión muscular provocó que solo pudiese jugar pocos partidos en el conjunto gironí, ya que estuvo de baja hasta finales de temporada. Ter Stegen también se perdió el Mundial con Alemania.

La salida de Ter Stegen y la de Iñaki Peña deja la portería del Barça con Joan Garcia como claro guardameta titular y al polaco Szczesny como segundo portero de la primera plantilla. En principio no habrá más movimientos a pesar del interés que tenía el Barça en el portero de la Real Sociedad, Remiro. La llegada del meta donostiarra solo era posible si Szczesny rescindía contrato, algo que por ahora no se contempla.

El Barça se hará cargo de buena parte del salario de Ter Stegen en su cesión al Ajax, ya que el club holandés no puede asumir la ficha millonaria del alemán, que tiene contrato con el Barça hasta el 2028. La esperanza del club blaugrana es que Ter Stegen haga una muy buena temporada en Holanda y vuelva a ponerse en el mercado para abordar ya una salida definitiva durante el próximo verano.