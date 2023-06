"La principal diferencia con Xavi es que ahora se cabrea más..."

Charlamos con Sergio Busquets en los jardines de La Masia sobre su adiós, sobre su legado, sobre el vértigo de dar el paso y un sinfín de temas más "Pep es la figura que más me ha marcado como entrenador; te explicaba por qué tenías que hacer algo y acababa pasando..."

Charlamos con el aún capitán del FC Barcelona, Sergio Busquets. El pivote más diferencial, probablemente, de la historia del fútbol moderno; sereno, convencido de su decisión y con ganas de vivir un último vals en un país nuevo con su familia.

Lo hacemos en los jardines de La Masia, la piedra filosofal de un club que, históricamente, se ha nutrido de talentos como el de 'Busi' para llegar a la cúspide. Nos acompaña desde la entrada su hermano Aitor (trabaja para el club), que reconoce que "le ha costado mucho decidirse".

Y es que el FC Barcelona es para Sergio eso, su familia. Lo fácil hubiera sido quedarse y agotar su carrera en casa, con los suyos. Pero tras meditarlo muchísimo ha dado el paso. Lleva dos semanas con un torrente de emociones tremendo.

Menudo cúmulo de días llevas de emoción y despedidas, Sergio...

Estoy asimilándolo todo. Yo creo que no voy a ser consciente 100% hasta que pasen unos días y vea que se acaba esto, que no puedes venir a entrenar, que tu día a día cambia, pero al mismo tiempo muy orgulloso y muy satisfecho de cómo ha ido toda mi trayectoria. Pero también los últimos días, que han sido muy bonitos y especiales.

La sensación es que has escogido el adiós perfecto, siendo titular y una pieza importante.

Sí, me quería ir bien y yo creo que lo he conseguido. Siempre he sido un jugador que lo ha dado todo, que está concentrado 100%. No me puedo reprochar nada a mi mismo. Está claro que al final eso se mide con títulos y rendimiento. Ha habido años mejores, años peores, pero yo creo que me llevo una trayectoria casi impecable. Ahora a vivir una nueva experiencia, pero quería acabar de esta manera, ser importante, ganarme el derecho a poder seguir o no. Decidirlo yo.

¿Cómo ha sido todo el proceso hasta tomar la decisión final de no seguir?

Dije que hasta después del Mundial no iba a pasar nada y no pasó nada. Después quise cerrar la etapa de la selección, que lo tenía también bastante claro, y a partir de ahí estuve pensando mucho. Había días que tenía muchas dudas y un día me levantaba y decía que quizá lo mejor era seguir; otro día que mejor que no. Nunca había estado en esta situación porque por suerte siempre he hecho mi trayectoria aquí. Pensaba que era más fácil de gestionar viendo a otros compañeros. Y lo fui hablando con mi mujer, valorándolo, viendo cómo avanzaba la temporada y me di cuenta de que cada vez lo tenía más claro y pensaba que para mí era más beneficioso poder salir de esta manera, por la puerta grande, querido y valorado y con una buena imagen de mí. Yo creo que era justo el momento.

Busquets, junto al cartel de La Masia del Barça | Javi Ferrándiz

Tu hermano nos acaba de acompañar hasta los jardines de La Masia. Literalmente el Barça es tu familia. Eso habrá complicado aún más la decisión, imagino.

Se daban todos los condicionantes para poder seguir porque el míster quería que siguiera, me ha dado su apoyo. El club también lo quería. Me hizo una oferta. Soy de aquí, tengo la familia aquí en el vestuario. Los compañeros siempre me han intentado convencer, incluso ahora que ya he tomado la decisión. Me hacen la broma de que haga un Mateu Alemany. Me siento muy querido en ese sentido. No ha sido fácil, pero creo que había más cosas en la balanza que me hacían decantarme por lo que he decidido. Los últimos años han sido muy intensos. A nivel familiar nos apetece vivir una experiencia tanto a mi mujer como a mis hijos solos en otra parte del mundo donde estemos más tranquilos y más relajados.

Xavi no se ha cansado de intentarlo en cada rueda de prensa.

Tengo una relación muy buena con él. Hay mucha confianza, tanto dentro del campo como fuera. Conociendo la persona que soy y mi sentimiento hacia este club era normal que intentara que siguiera. Pero luego como amigo, una vez ya decidido, me ha dicho que hago bien, que he tomado la decisión correcta, que él también estuvo en esta situación y que es mejor irse en el momento adecuado. Y creo que para mí este es el momento. Seguiré desde la distancia viendo lo que hacen mis todavía compañeros. El sentimiento culé nadie me lo va a quitar y donde esté voy a ser un seguidor más que voy a apoyar al equipo en todos los momentos.

¿Cuál es la principal diferencia que has notado entre el Xavi entrenador y el jugador?

Creo que el cambio es que se cabrea más...(risas). Como jugador no se cabreaba tanto; también es normal, ahora es el máximo responsable y tiene esa mala leche de vez en cuando, cuando las cosas no salen bien. Pero luego él tiene la misma esencia, con más responsabilidad.Pero él siempre ha sido una persona optimista, que conoce muy bien la casa, que es muy meticuloso en el sistema y tiene muy claro a lo que quiere jugar y lo que le gusta. Y así era también como jugador. Así que en ese sentido tampoco ha cambiado tanto.

¿Es la persona para devolver al club a la excelencia?

Está claro que sí. Sabemos que la situación del club todavía no es la mejor, pero bueno, poco a poco va saliendo y se están haciendo las cosas bien. Salen jóvenes, se pueden fichar jugadores importantes o a coste cero que pueden ayudar. Al final tienes que tener la mejor plantilla y a partir de ahí darle la confianza al entrenador. El entrenador ha sido una leyenda como jugador. Hay pocas personas que conozcan más la casa que Xavi; no sólo la casa, sino también el entorno y todo lo que rodea a tener el mejor equipo del mundo y un club difícil a nivel social. Creo que estamos en las mejores manos. A partir de ahí, pues paciencia. En el fútbol muchas veces tienes que perder. Yo creo que se pierde más que se gana y nosotros hemos sido unos privilegiados. Pero también hay que valorar de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y el proceso también tiene un tiempo.

Busquets, junto al cartel de La Masia del Barça | Javi Ferrándiz

Xavi dijo el otro día que habrá un antes y un después en el fútbol con Pep Guardiola en los banquillos.

Para mí la figura de Pep ha sido la más importante de mi carrera porque empecé con él en el filial y eso fue un máster, un curso avanzado que nos dio. Cómo transmitía, cómo preparaba los partidos en el día a día. Todo lo que te hacía ver en el sentido táctico te explicaba el porqué y luego acababa sucediendo. A los jugadores que nos gusta ese tipo de juego, de pensar, de tener todo controlado, de saber que hay que hacer en cada momento, con él se aprende mucho y él lo lleva dentro. Y luego tuve la oportunidad de seguir trabajando en el primer equipo con él todos esos años, en la mejor época de la historia del club. Para mí es el mejor y es al que le estoy más agradecido porque con él empezó todo y me dio la oportunidad de poder vivir todo esto.

¿Busquets se ve más volviendo al Barça como técnico o en los despachos?

A día de hoy me veo más como entrenador. Quiero jugar algún año más en otro lado y luego seguramente me sacaré el carnet. Lo intentaré. No sé si valdré, si estaré capacitado, si me gustará... Seguro que estaré siempre con ganas de poder trabajar en el club. Seguro que nos volveremos a cruzar, no sé si como entrenador o de otra cosa, pero que pasará yo estoy convencido de que sí...