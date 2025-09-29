Los primeros pasos de Joan Garcia tras la lesión

Joan Garcia volvió este lunes por la mañana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper en su primera visita desde que el pasado sábado se sometiera a una artroscopia para comprobar cómo evoluciona la lesión de rodilla izquierda que sufrió ante el Oviedo y cómo progresa la cicatrización tras la operación. Acompañado por personal médico del club, según ha podido saber SPORT el guardameta catalán ha realizado una breve revisión antes de seguir con el plan de reposo y fisioterapia previsto para estos primeros días.

El portero, que fue intervenido el pasado sábado por el doctor Joan Carles Monllau, debe mantener reposo absoluto los primeros días y a partir de ahí empezará a recuperarse de una lesión que le mantendrá unas cuatro o cinco semanas alejado de los terrenos de juego. El guardameta de Sallent está afrontando la recuperación con una actitud positiva y madura, aunque le duele perderse casi cinco semanas en un tramo clave de la temporada, sobre todo porque estaba rindiendo a un gran nivel.

Además, Joan Garcia se quedará sin la que muy probablemente iba a ser su primera convocatoria con la selección absoluta de España dirigida por Luis de la Fuente, que disputará los partidos de clasificación al Mundial ante Georgia el 11 de octubre y Bulgaria el 14 de octubre. El seleccionador ha dejado claro públicamente que tarde o temprano será internacional, pero el portero blaugrana deberá esperar como mínimo hasta la próxima concentración.

Siempre positivo

La primera gran cita que se perderá Joan Garcia será este miércoles ante el Paris Saint-Germain, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. También quedará fuera de los duelos de Liga frente a la Real Sociedad y el Sevilla. Tras el mencionado parón de selecciones, tampoco se prevé que esté listo para el choque en casa con el Girona ni para el compromiso europeo ante el Olympiakos.

La gran duda reside en saber si estará disponible para el clásico que disputarán Real Madrid y Barça en el Santiago Bernabéu el próximo 26 de octubre, aunque a día de hoy parece algo muy complicado. Hansi Flick, tal como ha actuado con todos los futbolistas lesionados desde que llegó al banquillo culé, no correrá ningún tipo de riesgo ni precipitará su reaparición. El objetivo es que el de Sallent se recupere al 100% y, cuando esté en condiciones de jugar, recupere la titularidad bajo palos.

"Ha salido todo bien, culers. ¡Con ganas de volver!", escribió Joan Garcia pocas horas después de ser intervenido este sábado. El portero, que ya sabe lo que es superar una lesión de menisco en su carrera, no dejó ningún tipo de duda de que ya piensa en volver a dar puntos al Barça con sus paradas. Este lunes ha dado el primer paso en su proceso de recuperación.