Primeros minutos para Bardghji tras el retraso de Raphinha

Roony Bardghji ya sabe lo que es vestirse de azulgrana en un partido oficial. El extremo sueco ha debutado esta noche ante el Valencia dejando la primera pincelada de lo que puede aportar en el futuro. El delantero salió como titular de manera inesperada debido al retraso de Raphinha, que llegó tarde a la sesión de vídeo en el hotel de concentración y fue sancionado con la suplencia.

Aunque su participación fue breve y poco llamativa, Bardghji aprovechó cada acción para demostrar su talento. Encaró con descaro y pidió el balón sunque sin acierto total, confirmando que aún se trata de un diamante por pulir. El cuerpo técnico valora no solo su capacidad ofensiva, sino también su implicación defensiva, algo que Flick pide mucho a los atacantes.

Sin acierto total, pero con destellos de calidad

Hacia la media hora de partido, el sueco ha tirado a puerta en un balón que ha llegado fácilmente a las manos de Julen Agirrezabala. El público del Johan Cruyff aplaudió sus constantes intentos por la banda derecha y le animó en todo momento, aunque no fue el debut soñado en parrtido oficial ante su afición. Aún así, la sensación es que, pese a su juventud, Bardghji tiene la personalidad suficiente para asumir este tipo de retos y ser un futbolista importante para Hansi Flick.

Desde su llegada a Barcelona, el futbolista ha mostrado una adaptación sorprendentemente rápida al vestuario. En las entrevistas que varios jugadores han concedido a los medios, siempre han destacado su cercanía y sentido del humor. Además, fuentes del club cuentan que en los entrenamientos ha trabajado con intensidad y ha encajado bien en la dinámica del grupo, lo que ha convencido al técnico alemán para darle su primera oportunidad, aunque en esta ocasión haya sido por el retraso a la charla técnica de su compañero Raphinha.

Este no será muy probablemente el último encuentro que se disputará en el Johan Cruyff, pues a causa del retraso en las obras el partido ante el Getafe también se juegue en Sant Joan Despí. Será la segunda oportunidad que tenga ante su afición para mostrar todo su potencial.