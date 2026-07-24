Los primeros dorsales del Barça: Hamza, con el '9'; Adeyemi hereda el '14' de Rashford

El estreno del Barça ante el Europa, aunque sea para un partido de entrenamiento, dejó una primera fotografía de la numeración azulgrana para este arranque de pretemporada según se ha podido ver en el acta de la Federació Catalana de Futbol. Hamza Abdelkarim saltó al campo con el '9' a la espalda y Karim Adeyemi lo hizo con el '14', el dorsal que lució Marcus Rashford. Conviene subrayarlo desde el primer momento: se trata de dorsales provisionales, asignados únicamente para este partido y sin ningún valor oficial de cara al curso.

Hamza, con el '9'

El dato que más llama la atención de la hoja de alineaciones es el '9' de Hamza Abdelkarim. El delantero, uno de los nombres del fútbol formativo que Flick quiere ver de cerca en estas primeras semanas, formó en el frente de ataque junto a Roony Bardghji y Shane Kluivert. Un número con mucha carga simbólica en el Camp Nou que, en este caso, responde a la numeración de circunstancias que el club ha utilizado para el amistoso.

Adeyemi, el '14' de Rashford

En el banquillo esperaba su turno Karim Adeyemi con el '14', el mismo dorsal que llevó Marcus Rashford. Es el número que más recorrido mediático puede tener si acaba consolidándose, aunque de momento no hay nada cerrado: la numeración definitiva no se conocerá hasta que el club la haga oficial, ya con la plantilla al completo y con los internacionales incorporados tras alargar su temporada por el Mundial.

Del '1' de Ter Stegen al '25' de Szczesny

El resto del reparto también deja detalles. Ter Stegen ocupó el '1' y Szczesny, titular bajo palos, salió con el '25'. Christensen mantuvo el '15' y Marc Casadó, el '17'. Entre los canteranos, Héctor Fort llevó el '2', Guille Fernández el '6', Brian Fariñas el '8', Ibrahim Diarra el '16', Gerard Martín el '18', Bardghji el '19', Jofre Torrents el '21', Marc Bernal el '22' y Shane Kluivert el '23'. Completaron la lista Álvaro Cortés con el '5', Tommy Marqués con el '10' y Xavi Espart con el '12'.

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Números sin valor oficial

La lectura, en cualquier caso, debe hacerse con prudencia. Son dorsales pensados para un amistoso de arranque de pretemporada, con media plantilla todavía sin incorporarse y con un once cargado de futbolistas del filial y del juvenil. El baile de números será constante en las próximas semanas y solo el listado oficial del club, ya con la temporada en marcha, dará la fotografía definitiva.