Los primeros días de Rashford en Barcelona: adaptación al 'método Flick', charlas técnicas y seguridad 24 horas

Días intensos en los despachos de la Ciutat Esportiva. Tras cerrar el fichaje de Marcus Rashford, el club azulgrana debe decidir en los próximos días si da por concluido el mercado o si, tras analizar con detalle su situación económica, se lanza a por otro refuerzo interesante.

Sin embargo, la noticia hoy está en los terrenos de juego. Tal como ha informado SPORT, Marcus Rashford ha acudido a la Ciutat Esportiva acompañado por el personal de seguridad del club y ha pisado el césped por primera vez para comenzar su adaptación y familiarizarse con el método de trabajo de Hansi Flick.

Fuentes del Barça aseguran que el atacante británico no ha participado de forma activa en todos los ejercicios, pero sí ha estado presente en las charlas técnicas para integrarse en el grupo y comenzar a adaptarse al idioma. Aunque su incorporación aún no es oficial, el Barça le ha autorizado a formar parte de esta sesión de entrenamiento, si bien su nombre no ha sido mencionado en la nota de prensa diaria que el club envía a los medios.

Mientras se instala en Barcelona —de momento se aloja en un hotel a la espera de encontrar vivienda— Rashford cuenta con protección las 24 horas por parte del equipo de seguridad culé, que quiere evitar filtraciones o imágenes antes de su presentación oficial. A pesar de ello, el usuario de TikTok 'viscabarcacules' ha cazado al delantero con la camiseta blaugrana mientras grababa un vídeo para el anuncio oficial.

Tanto él como sus dos hermanos Dwayne y Dane le han acompañado en su primera visita a Barcelona, siempre acompañados por un fotógrafo que está documentando toda su estancia en la ciudad para emitir un vídeo el día en que se haga oficial el acuerdo. Todo apunta a que ese día será este miércoles por la tarde.

Una 'odisea' para llegar a Barcelona

Sorprendentemente, el jugador despegó desde el aeropuerto de Nottingham, un municipio a dos horas en coche de Manchester. Por un momento hubo confusión por parte de la prensa que rastreaba su vuelo con la intención de grabar su llegada aunque finalmente fue localizado y fotografiado por todos los medios de comunicación. Una vez aterrizado fue trasladado a un discreto hotel de lujo en las afueras de Barcelona y, como si de una película de James Bond se tratara —entrando por el parking con una furgoneta completamente tintada y subiendo directamente a la habitación por el ascensor—, pasó su primera noche en la ciudad en la que vivirá, como mínimo, un año.

En cuanto al entrenamiento matinal, quien sí se ha ejercitado ha sido Roony Bardghji, junto a los jóvenes Toni Fernández, Guille Fernández, Jofre Torrents y Dro Fernández. Este último está causando sensación dentro del grupo, especialmente a Hansi Flick, que valora seriamente incluirlo en la gira asiática de Corea y Japón pese a su corta edad. Desde los despachos han seguido de cerca la sesión el presidente Joan Laporta, acompañado por la comisión deportiva integrada por Rafa Yuste, Enric Masip y el director deportivo, Deco.