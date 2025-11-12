Los primeros detalles de las elecciones del Barça

Es temporada de elecciones en el FC Barcelona y el ruido electoral es cada vez más grande. No hay todavía una fecha fijada para los comicios, pero poco a poco se van conociendo detalles de los mismos. El presidente del club, Joan Laporta, que se presentará a la reelección, ha explicado este mismo miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio que todavía no piensa en ello pero ha dado pistas al respecto. "Las convocaremos cuando más le convenga al Barça. Pensaré en lo que más le convenga al equipo. Cuando veamos como evoluciona el equipo. No me hagas decir la fecha, pero sí, por ejemplo, antes de unas hipotéticas semifinales de Champions", ha declarado.

Fuentes cercanas al propio presidente, teniendo en cuenta que las elecciones deben celebrarse, por Estatutos, entre el 15 de marzo y el 15 de junio y que la ida de esas hipotéticas semifinales de Champions está prevista para el 28 y 29 de abril, sitúan los comicios en la parte inicial de la primavera, para finales de marzo o principios del mes de abril. La convocatoria de las elecciones debe anunciarse unos 45 días antes de la celebración de los comicios, teniendo en cuenta que en algunas de las fases del proceso electoral solo cuentan los días hábiles.

No tiene la actual junta directiva decidida la fecha exacta de las elecciones, pero sí una aproximación. Lo que sí tiene claro Laporta es que los candidatos no deberán presentar aval económico alguno. La nueva Ley del Deporte del año 2021 eliminaba la obligación de avalar a las juntas directivas de los clubes que no son Sociedad Anónima Deportiva, dejando la opción a dichos clubes de poner la limitación que quisieran en sus Estatutos. La reforma estatutaria que debía hacer esta junta no se ha llevado a cabo todavía, por lo que no habrá aval, aunque Laporta es partidario de fijar alguna cantidad en un futuro.

Con la duda todavía de si la recogida de firmas podrá realizarse también de forma telemática, sí tienen claro en el club que la votación, que será presencial, podrá realizarse en varias sedes como en el año 2021, cuando se pudo votar en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa y Andorra.

Una vez la actual junta directiva decida la fecha de los comicios y los convoque, deberá decidir el número de miembros de la actual directiva que dimiten junto a Laporta. Estudian en la actualidad que un tercio de los actuales directivos, que son 17 en total, siga en el club, por lo que no sería necesario formar una Junta Gestora y serían dichos directivos los encargados de gobernar el club mientras dure el proceso electoral. Los Estatutos del club contemplan esta posibilidad. "Si quedan en la Junta un mínimo de un tercio del número de sus miembros en el momento del cese, no se constituirá la Comisión Gestora y la Junta, con los miembros que le queden, mantendrá sus funciones durante el periodo transitorio del proceso electoral", dice la carta magna azulgrana. Eso sí, esos directivos, en caso de triunfo de Laporta en las elecciones y que quieran seguir gobernando el club, deberás ser ratificados por los socios compromisarios en Asamblea.

Las elecciones están cercanas y así lo ven también otros socios que quieren concurrir a las mismas. Víctor Font presenta el próximo lunes una candidatura transversal a la que se han unido recientemente los grupos Suma Barça y Seguiment FCB. Xavi Vilajoana, que este miércoles ha analizado la situación económica del club, se presentará el próximo día 27 de noviembre y un día más tarde tiene previsto hacerlo Marc Ciria.