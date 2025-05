Las primeras (y más urgentes) decisiones de mercado de Deco para el nuevo Barça

El Barça no para. Tras la multitudinaria celebración por el título de Liga y cerrando una temporada exitosa, la dirección deportiva toma el mando y va a tener que tomar decisiones importantes ya en este mes de mayo. Deco, con el beneplácito de Flick, se ha dado el mes de mayo para acabar de cerrar renovaciones estratégicas que pueden acabar marcando la planificación de fichajes. Hay varias carpetas urgentes que se van a tratar estos días.

Deco quiere concretar, a más tardar a finales de semana, el futuro de la portería. Hace unas tres semanas le realizó una oferta de renovación a Szczesny por dos temporadas y el portero polaco pidió un tiempo para contestar. Szczesny se comprometió a aclarar su futuro antes de irse de vacaciones para que el Barça tuviera tiempo a reaccionar. Y dejó claro que la decisión no es económica ni deportiva sino un tema familiar. Si no sigue es porque se retirará de forma definitiva del fútbol.

Medios polacos aclaran en las últimas horas que Szczesny prácticamente ha decidido continuar sabiendo que su rol puede ser más secundario. Pero no lo aseguran tajantemente. Si Szczesny renueva, el Barça no irá a por un portero en el mercado, pero si no sigue, el club quiere a un guardameta de primerísimo nivel y con proyección. Y tienen claro que deben moverse ya porque opciones como Joan García (Espanyol) o Chevallier (Lille) pueden volar. Es el tema más prioritario ahora por la importancia de la posición.

Deco también está inmerso estos días en intentar cerrar de una vez por todas la renovación estratégica de Frenkie de Jong. Ya no se puede esperar más porque el Barça no quiere que comience la temporada a un año vista de terminar su contrato. Sí, se han acercado posturas económicas y el holandés ha expresado su deseo de seguir, pero el acuerdo no está cerrado. El Barça espera sí o sí que De Jong firme este mes de mayo sino se entrará en un peligroso terreno en el que puede pasar de todo.

La renovación que sí está avanzada y que da más calma al área deportiva es la de Eric Garcia. El jugador desea seguir y el Barça tiene claro que se llegará a un acuerdo por dos o tres temporadas más. La urgencia no es tanta por la buena predisposición de todas las partes, pero el tema debe estar desbloqueado antes de comenzar el stage de pretemporada.

Y alguna sorpresa puede haber. Porque el Barça también se está planteando renovar a Christensen aunque sea por un año más. Termina en el 2026 y hay dudas de su condición física, pero Flick cree que es un jugador que puede ser importante si está al cien por cien. El hecho de ampliarle un año el contrato blindaría al Barça en el mercado y le daría más posición de fuerza en una posible salida a futuro.

Quien sí firmará en los próximos días hasta el 2029 y con el acuerdo ya cerrado es Marc Bernal. Se ha querido esperar a que cumpla los 18 años -el próximo 26 de mayo- para realizar el anuncio oficial. Para Flick y para el Barça se trata de una continuidad absolutamente estratégica porque hay muchísimas esperanzas depositadas en el canterano. Flick está más que dispuesto a jugársela por él el próximo curso.

Una vez acabada la temproada, también habrá tiempo en este mes de mayo para concretar la lista de bajas. Hoy por hoy está clara la salida de Ansu Fati y que no se cuenta con los cedidos. Y se deberán tomar decisiones sobre Pablo Torre, que prácticamente no ha jugado nada, y Héctor Fort, que podría salir cedido. Flick quiere fichajes pero para ello deberán darse salidas y es probable que también se comunique a algunos agentes que se estudiarán ofertas por sus jugadores.

En este caso, el abanico es amplio porque los únicos intocables son Pedri y Lamine Yamal. Pero hay futbolistas que van a estar en el aire si llegan propuestas fuera de mercado. Los casos de Araujo o Fermín podrían estar encima de la mesa a la espera de que se concrete el interés de algunos equipos.

Y en el horizonte, la renovación pactada de Lamine Yamal. El canterano cumplirá 18 años el 13 de julio, día señalado para anunciar la renovación más importante del curso. Está pactada con su agente, Jorge Mendes, desde hace semanas y se ha tenido que renegociar su salario por el impacto que está causando el chico. Pero hay acuerdo con una cláusula impagable.