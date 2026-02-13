Las primeras propuestas de Marc Ciria

El precandidato a las elecciones del FC Barcelona, Marc Ciria, líder del 'Moviment 42', ha presentado las cuatro primeras propuestas del programa electoral que llevará a cabo si gana los comicios del próximo 15 de marzo. Lo ha hecho, como explicamos en SPORT, a través de una original idea, un álbum de cromos que incluye 42 cartas. Cada una de ellas lleva el diagnóstico de un problema que afecta a la entidad y la solución que propone el equipo de Ciria.

La primera carta dice que existe un descontrol de las aplicaciones que tiene el club y propone un Fan ID único más un wallet digital para tenerlo todo a mano, entradas, e-commerce, participación... Todo en una sola aplicación, lo que haría todo más sencillo.

La segunda propuesta dice que los precios de las entradas para los socios son abusivos y Ciria promete que ninguna localidad superará los 50 euros en partidos de clase B o inferiores ni los 100 euros en encuentros de clase A. También dice el líder del 'Moviment 42' que fomentará descuentos familiares.

La tercera carta, como la primera, también se refiere a los activos digitales del club azulgrana. Según la precandidatura, existe dispersión en este sentido, con tokens vendidos a socias y socios pero sin vida real. Propone Ciria que los Fan Token no sean para hacer negocio y especular con ellos y sean para premiar la fidelidad y participación de los socios del Barça.

Por último, la cuarta propuesta lanzada por el 'Moviment 42' tiene relación con la Asamblea de Compromisarios. Creen que no pueden seguir siendo solo telemáticas. Explican que realizarán una reforma de la Asamblea, "algo que no se ha hecho desde hace 40 años" y que serán híbridas. Buscarán una mayor participación con un nuevo sistema para elegir a los socios compromisarios. Habrá por sorteo y avalados por otros socios y socias del club.