Las primeras palabras de Luis Enrique a Dro: "Aquí firma 50 goles y 50 asistencias"

Desde el anuncio oficial del traspaso de Dro al PSG, el conjunto francés ha ido publicando pinceladas de las últimas horas del canterano en París. Unas de las imágenes más curiosas fue el momento de la firma con la presencia del técnico Luis Enrique y el director deportivo del PSG, Luís Campos.

Los dos abrazan a Dro, tan tímido como de costumbre, durante el acto y es Luis Enique el que se atreve a romper el hielo, primero con aplausos, y después con una broma al futbolista: "Aquí firma 50 goles y 50 asistencias", un comentario que provoca una sonrisa tímida al gallego.

El acuerdo entre Barça y PSG se hizo oficial ayer alrededor de las 22:00 horas. El club azulgrana no hizo públicas las cantidades del acuerdo, pero se cerró en torno a los 8,2 millones de euros. Finalmente el club francés pagó una cantidad superior a los 6 millones de euros.

La razón es que interesaba a las dos partes: el PSG y el futbolista evitan el pago de impuestos que implicaba depositar el importe de la cláusula, mientras que el Barça recibe una cantidad superior al ser un traspaso.

Dro finalmente se decidió por el PSG, una propuesta que negó el entorno del futbolista en las primeras horas de la noticia que adelantó SPORT de que el futbolista había decidido salir ya del Barça. Dro se lo comunicó a Flick y el gallego, ya entonces, reconoció a sus compañeros que se marchaba al PSG. Así fue, tras conocer el futbolista el interés de primera mano de Luis Enrique, que ha sido una figura clave para convencer al futbolista.

La noticia sorprendió al Barça, tanto a Deco como Laporta, que lamentó todo el proceso de su salida en los micrófonos de Catalunya Ràdio. "Hablaremos cuando todo esté cerrado. Ha sido una situación desagradable. Podremos reconducir esta situación tal y como se había planteado, pero ha sido una sorpresa porque teníamos acordado una nueva solución con Dro cuando cumpliera los 18 años y, sorprendentemente, su agente nos dijo que no podría cumplir lo pactado".

Dro hizo ayer sus primeras declaraciones ya como futbolista del PSG. "Estoy muy feliz y orgulloso de unirme al Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. El PSG es un club inmenso que he seguido desde niño, donde grandes leyendas han dejado su huella. Hoy tengo muchísimas ganas y motivación para jugar y darlo todo por esta camiseta".