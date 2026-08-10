Primeras palabras de Araujo como 'Red'

Ronald Araujo ya habla como jugador del Liverpool. El central uruguayo ha concedido sus primeras declaraciones a los medios oficiales del conjunto inglés después de hacerse oficial su cesión procedente del FC Barcelona y no ha escondido su enorme ilusión por afrontar una nueva etapa en su carrera. El charrúa aterriza en Anfield con la intención de recuperar protagonismo y volver a sentirse importante al máximo nivel europeo.

El defensa de 27 años afronta así un cambio de escenario después de casi siete años ligado al primer equipo blaugrana. Araujo llega al Liverpool para ponerse a las órdenes de Andoni Iraola y lucirá el dorsal 33 durante una temporada en la que buscará reivindicarse y demostrar que todavía puede ser un futbolista determinante en un proyecto de primer nivel.

"Era una jugada que tenía que hacer"

El propio Araujo ha dejado claro que la decisión de marcharse a Inglaterra no ha sido fruto de una operación improvisada. El interés del Liverpool le convenció rápidamente y el uruguayo considera que el movimiento llega en el momento adecuado de su carrera: "Creo que fue la jugada ideal para mí en esta etapa de mi carrera. Creo que era una jugada que tenía que hacer", explicó el nuevo futbolista 'red' en declaraciones a los medios oficiales del club. Araujo también reconoció que todo se aceleró después de conocer el interés del Liverpool. "Tan pronto como me enteré de ese interés por parte del Liverpool, todo se puso en marcha muy, muy rápido".

El central tampoco ocultó su entusiasmo por incorporarse a uno de los clubes más históricos de Inglaterra. Araujo ya está pensando en conocer a sus nuevos compañeros y empezar a trabajar con el equipo: "Me muero por empezar. Estoy muy, muy feliz. Estoy muy contento de estar aquí en este enorme club con mucha historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros de equipo, de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de empezar".

Sus primeras palabras reflejan el estado de ánimo con el que Araujo afronta una operación que puede marcar un punto de inflexión en su carrera. Después de varias temporadas en las que no ha disfrutado de la continuidad que esperaba en Barcelona, el uruguayo ha decidido salir de su zona de confort para buscar minutos, confianza y protagonismo en la Premier League.

Un nuevo comienzo en Anfield

El Liverpool ha llegado a un acuerdo con el Barça para hacerse con Araujo en calidad de cedido durante la temporada 2026/27. El conjunto inglés asumirá la totalidad de su ficha y se guarda una opción de compra no obligatoria de unos 55 millones de euros para el próximo verano. La operación supone una pausa en la trayectoria blaugrana de un futbolista que llegó al Barça en 2018 y que terminó consolidándose en el primer equipo a partir de la temporada 2020/21.

Ahora comienza otra historia. Araujo quiere dejar atrás sus últimos años de irregularidad y lesiones y recuperar en Inglaterra la versión que le convirtió en uno de los centrales más cotizados de Europa. Y sus primeras palabras como 'red' dejan claro que llega a Liverpool con una idea muy concreta: volver a sentirse importante y aprovechar una oportunidad que considera perfecta para el momento de su carrera.