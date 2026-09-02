Así están siendo las primeras horas de Gabriel Jesus en Barcelona

Si ayer estuvo marcado por su llegada, hoy ha sido el verdadero primer día de Gabriel Jesus como futbolista del Barça. El brasileño ha acudido esta mañana voluntariamente a la Ciutat Esportiva y ha realizado trabajo en el gimnasio después de superar ayer las pruebas médicas. Un primer gesto que demuestra las ganas con las que afronta esta nueva etapa.

Durante estas primeras horas también ha llamado la atención la naturalidad con la que se está desenvolviendo. Lejos de grandes lujos o exigencias, Gabriel Jesus está mostrando una imagen cercana y especialmente educada. En el hotel ha saludado con total normalidad a trabajadores y miembros del personal con los que se ha cruzado, siempre acompañado por su familia y tratando de vivir estas primeras horas con tranquilidad.

Ayer ya se pudo comprobar esa actitud nada más aterrizar en Barcelona. Pese al cansancio del viaje y a tener todavía por delante el reconocimiento médico, Gabriel Jesus se mostró sonriente, cercano y accesible en todo momento. Horas después se produjo una curiosa coincidencia en el Meliá Torre Melina, el hotel elegido por el Barça para concentrarse antes del partido. Allí, el brasileño se encontró prácticamente por sorpresa con Deco, que estaba comiendo en el restaurante del establecimiento, y también pudo saludar a varios de los que desde hoy son sus nuevos compañeros. Sin estar todavía oficialmente anunciado, Gabriel Jesus tuvo así un primer contacto totalmente improvisado con su nuevo vestuario.

Firma con Laporta y comida en Botafumeiro

El momento más importante de la jornada ha llegado alrededor de las 14.00 horas. Gabriel Jesus ha firmado su nuevo contrato en el despacho del presidente Joan Laporta, acompañado por su familia y sus hijas en un momento especialmente significativo para el delantero. También han estado presentes Deco, Bojan Krkic y miembros de la junta directiva. El brasileño ha quedado vinculado al Barça por dos temporadas más una opcional después de una operación cerrada por diez millones de euros.

La mañana también ha sido intensa en los despachos. Deco ha permanecido durante toda la mañana junto a Giovanni Branchini, agente del futbolista, ultimando y cerrando los últimos aspectos legales de la operación antes de que Gabriel Jesus estampase definitivamente su firma como nuevo jugador azulgrana.

Después de la presentación, la comitiva se ha desplazado hasta el Botafumeiro, una de las marisquerías más emblemáticas de Barcelona. Gabriel Jesus ha comido allí junto a su familia, Laporta, Deco y diferentes miembros de la cúpula azulgrana, en una sala privada en la que se han reunido aproximadamente unas 15 personas.

Barcelona, una ciudad 'loca'

La presencia de los medios de comunicación en la puerta del restaurante no ha pasado desapercibida. Numerosos curiosos se han detenido al comprobar el despliegue y, con el paso de los minutos, unas 40 o 50 personas se han amontonado en los alrededores del Botafumeiro para intentar ver a Gabriel Jesus, Laporta y Deco a su salida. Y como Barcelona es una ciudad loca y completamente enamorada por el fútbol, nadie quiso perderse su foto o autógrafo con el nuevo fichaje azulgrana.

Precisamente el director deportivo ha atendido brevemente a las preguntas de la prensa y ha descartado que el Barça vaya a protagonizar algún movimiento de última hora en el mercado. De esta manera, salvo giro inesperado, Gabriel Jesus será el último fichaje azulgrana.

Todo ha ocurrido a una velocidad difícil de imaginar hace apenas unos días. Nadie lo esperaba. Nadie habló de él hasta que prácticamente estaba hecho. Pero, al final, lo importante es que el Barça ya tiene nueve. Gabriel Jesus ha llegado a Barcelona. Y ha llegado para quedarse.