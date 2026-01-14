Así están siendo las primeras horas de Cancelo en Barcelona

El primer día de João Cancelo en Barcelona no fue un día cualquiera. Su llegada al equipo azulgrana estuvo marcada por la espera y la incertidumbre y durante varios días, el futbolista permaneció en Porto con las maletas preparadas, pendiente de una autorización que no terminaba de llegar. El club aún necesitaba el visto bueno de La Liga para validar la baja de larga duración de Andreas Christensen, un paso clave para poder cerrar su incorporación.

En un primer momento, Cancelo llegó incluso a programar un avión privado, convencido de que el viaje sería inmediato. Sin embargo, la confirmación se volvió a retrasar y el jugador tuvo que seguir esperando. El día previo a la final de la Supercopa de España ocurrió algo parecido. Por la tarde llegó finalmente la autorización, pero el Barça decidió no mover ficha. El club entendió, de manera acertada, que no debía alterar el día de previa de una gran final entre Barça y Madrid por una cuestión de comunicación y prefirió aplazar el viaje.

Pero todo cambió tras el partido. El Barça aterrizaba en Barcelona con la Supercopa de España y a eso se sumó la destitución inmediata de Xabi Alonso por parte del Real Madrid, lo que convirtió el día en una auténtica celebración en Barcelona. En menos de 24 horas se juntaron tres noticias que marcaron la agenda deportiva: victoria ante el eterno rival, destitución del técnico tolosarra y nuevo fichaje en las filas del equipo de Flick.

Por fin, listo para viajar

Al día siguiente del partido, con la expedición ya de vuelta en Barcelona, João Cancelo viajó por fin a la ciudad. A su llegada, como suele ocurrir en estos casos, una decena de periodistas le esperaba en la puerta para captar las primeras imágenes. Sin embargo, esta vez hubo una diferencia importante respecto a años anteriores. En el pasado, el club optaba por esconder al futbolista hasta el anuncio oficial, como si se tratara de un secreto que nadie conociera. Una estrategia que, en realidad, resultaba poco práctica. Todo el mundo sabía quién llegaba y cuándo lo hacía. Aun así, se entraba en un innecesario juego del ratón y el gato, con la prensa tratando de conseguir la imagen y el club empeñado en evitarla, dando lugar a persecuciones y situaciones tan forzadas como prescindibles. Ayer, en cambio, todo se desarrolló con absoluta normalidad. En una decisión acertada y coherente con la nueva política de comunicación impulsada por el club, se permitió que Cancelo saliera por la puerta principal de la Terminal Corporativa del aeropuerto sin ningún tipo de incidentes, prisas ni artificios. Simplemente, un futbolista llegando a su nuevo destino.

De este modo, se evitó un escenario innecesario y se apostó por la transparencia y la naturalidad, una línea que beneficia tanto al club como a los profesionales que cubren su actualidad. Cancelo, tranquilo y sonriente, se limitó a asegurar que estaba “muy contento de regresar a Barcelona”, dejando una imagen tan sencilla como efectiva. Un pequeño pero productivo cambio en las formas que demuestra que no siempre hace falta esconder lo evidente para proteger un anuncio.

Una cena con Deco en el reservado de un hotel

Ya en el vehículo, se dirigió al Hospital de Barcelona para pasar las pruebas médicas habituales. Todo salió según lo previsto y, tras recibir el visto bueno, se trasladó a un lujoso hotel situado fuera del centro, donde se alojará hasta encontrar vivienda. En un reservado privado del restaurante del hotel se reunió con Deco y con Sérgio Alves, mano derecha de Jorge Mendes. Alves tuvo un papel muy importante en la negociación con el Manchester City y también fue clave en la cesión de João Félix desde el Atlético de Madrid, y en esta operación volvió a resultar clave.

Cancelo estuvo acompañado por su mujer y su hermano, que ya buscan casa en la ciudad, pasaron un par de horas charlando con calma y se despidieron pronto, conscientes de que al día siguiente le esperaba una jornada intensa. Hoy el futbolista ha sido presentado de forma oficial y comerá con el presidente azulgrana en un típico restaurante de Barcelona, dando inicio a una nueva etapa.

Un día 'de locos'

El fichaje de Cancelo estuvo rodeado de tensión e incertidumbre durante varias horas. Todo parecía cerrado cuando el jugador acudió al Camp Nou para firmar su contrato con el presidente Joan Laporta, pero de forma inesperada el club borró los anuncios oficiales y el futbolista eliminó su biografia en Instagram. Esto generó rumores sobre una posible ruptura del acuerdo. Tras momentos de nerviosismo, el responsable de prensa explicó que se trataba de un retraso administrativo, ya que la documentación se estaba intercambiando en directo. Más tarde se aclaró que el problema fue un documento adicional solicitado a última hora por el Al Hilal. Una vez enviado, el contrato se firmó alrededor de las 15:00, cerrando un día caótico con final positivo.

El paso del tiempo dictará sentencia, pero Cancelo ya es jugador del Barça.